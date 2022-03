Kinder brauchen in Beverungen mehr Raum

In der ehemaligen Diskothek „Forum“ an der Weser werden heute OGS-Kinder betreut. Zum Essen gehen sie in die benachbarte Stadthalle. Künftig soll der Offene Ganztag in ein neues beziehungsweise erweitertes Schulgebäude integriert werden.

Projekt Begegnung hat im August 2020 die Trägerschaft des Offenen Ganztags im Grundschulbereich übernommen.

Während am Hauptstandort in Beverungen im Schuljahr 2020/21 noch 82 Kinder in der Offenen Ganztagsschule (OGS) betreut wurden, sind es im laufenden Schuljahr 102. Im nächsten Schuljahr 2022/23 werden es 124 sein. Und die Prognose für 2026/27 (ab diesem Schuljahr gilt ein Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz) liegt bei etwa 200 Kindern.

Hauptstandort Beverungen

Wie berichtet, beschäftigen sich in Beverungen Fachleute seit geraumer Zeit mit einem Neu- beziehungsweise Um- und Anbau der Grundschule, in die dann auch die OGS integriert werden soll. Bei der Umbauvariante würde der heutige Verwaltungstrakt der Schule abgebrochen und durch einen dreigeschossigen Neubau ersetzt. Der Südtrakt würde saniert und durch einen Anbau erweitert. Der Nordtrakt würde saniert und für die OGS und weitere schulische Zwecke genutzt. Kosten: etwa 7,5 Millionen Euro. Ein Neubau würde knapp 1,5 Millionen Euro teurer. Das dreigeschossige Gebäude könnte auf dem derzeitigen Schulhof errichtet werden. Anschließend würden Süd- und Mitteltrakt abgerissen, um ausreichend Schulhoffläche zur Verfügung stellen zu können. Der Nordtrakt bliebe erhalten. Großzügige Förderungen sind bei beiden Varianten notwendig.

Ein Spiel- und Aufenthaltsbereich der OGS Dalhausen. Foto: Alexandra Rüther

Teilstandort Dalhausen

Am Teilstandort in Dalhausen hat die Stadt erst kürzlich einen neuen Mehrzweckraum einrichten können. 125 Quadratmeter mehr Platz stehen hier jetzt zur Verfügung. Und auch in Dalhausen steigt der Bedarf an OGS-Plätzen. Im vergangenen Schuljahr wurden hier 19 Kinder betreut, im laufenden sind es 24 und im Schuljahr 2022/23 werden es 38 sein. Die Prognose für 2026/27: 75 Kinder.

Projekt Begegnung werde mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen müssen, es werde mehr Ausstattung und mehr Schulsozialarbeit nötig und es sei auch davon auszugehen, dass mehr Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreut werden müssen, umriss Hartmann die anstehenden Aufgaben.