Kinder in Beverungen bekommen Leselaune

Einen besonderen Nachtisch bekamen mehr als 40 Zweitklässler der OGS in Beverungen direkt nach ihrem Mittagessen serviert. Von der örtlichen Bücherei waren sie zu einer Lesung mit Sascha Gutzeit, einem „echten“ Autor, eingeladen.

Gebannt lauschten die Kinder Auszügen aus dem Leben der „Detektivspinne Luise“. In ihrem Zuhause, Opa Huberts Garten, lassen, um es mit ihren Worten zu sagen, „die Abenteuer nicht lange auf sich warten“. Gemeinsam mit ihren Freunden erlebt die neugierige kleine Spürnase in der gleichnamigen Kinderkrimireihe spannende Herausforderungen und sorgt dafür, dass ihr die Täter immer wieder ins Netz gehen.

Figuren werden lebendig

Dass Gutzeit, bevor er sich ans Schreiben machte, in vielen Theaterstücken und Hörspielen (u. a. in einigen Folgen von „Die drei ???“) mitgewirkt hat, konnte er nicht verhehlen. In einer Kombination aus Lesung und Musical („Lesical“) las er nicht nur vor. Er brillierte mit zum Schreien komischer Mimik und ließ Luise, ihre Freunde und alle anderen Figuren durch unterschiedliche Stimmen und interessante Geräusche – wie bei einem Hörspiel – lebendig werden.

Bekennende Leseratten

Zunächst zaghaft, aber zunehmend kräftiger sangen die Kinder die fetzigen Lieder mit, die der quirlige Autor auf seiner Gitarre anstimmte – sogar ein Kanon war dabei! Übrigens ist er selbst wie auch seine Detektivspinne, die – wen wundert’s – ihre kriminalistischen Kenntnisse der Lektüre alter Bücher verdankt, bekennende Leseratten.

Spendiert wurde das „Lesical“ von der für die Bücherei Beverungen zuständigen Fachstelle in Paderborn, die seit fast 30 Jahren sog. „Lesereisen“ mit beliebten Kinderbuchautoren, die eine Woche lang in Büchereien und Schulen im Erzbistum Paderborn aus ihren Büchern lesen, organisiert.