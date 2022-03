Kinder sollen wieder schwimmen lernen

Das Förderprogramm „Aufholen für Schülerinnen und Schüler“, vereinbart von Bund und Ländern, soll Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen unterstützen. Mit dem daraus folgenden Baustein „Extra Geld“ hat das Land NRW den Schulträgern eine fachbezogene Pauschale zum Abbau von Lernrückständen zugewiesen. Dieser Baustein wird aufgeteilt in die Bereiche Schulträgerbudget (40 Prozent), Schulbudget (30 Prozent) und Bildungsgutscheine (30 Prozent). Das Geld soll den Kommunen helfen, Angebote für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungs- und Lerndefiziten zu schaffen, die durch die Pandemie entstanden sind. Soweit die Theorie.

98.362 Euro stehen in Beverungen zur Verfügung

„Für Beverungen wurde eine fachbezogene Pauschale für alle Schulen in Höhe von 98.362 Euro anhand von Schülerzahlen berechnet und bereits zur Verfügung gestellt“, berichtete Frank Filmar, Abteilungsleiter Schule und Ordnung bei der Stadt Beverungen, im Ausschuss für Familie und Bildung. Ein besonderer Schwerpunkt soll aus dem Schulträgerbudget auf die Defizite im Schwimmen gelegt werden. Hier laufen Abstimmungen mit externen Schwimmkursanbietern, den Schulen und dem Schulträger.

Kreisweit sei die Schwimmfähigkeit der Kinder enorm zurückgegangen. „Für unsere Schule bedeutet das: Die Hälfte unserer Kinder kann nicht schwimmen“, erklärt Grundschulleiterin Birgit Riepe-Dewender. Das verändere sich natürlich im Laufe der Grundschulzeit. Aber auch in den höheren Jahrgängen sei die Schwimmfähigkeit nicht auf dem Stand wie vor Corona.

„Bis zur Schließung des Schwimmbades in Dalhausen waren wir in der luxuriösen Lage, Schwimmen in den Jahrgängen zwei und vier anbieten zu können“, berichtet ihre Stellvertreterin Birgit Schmidt. Die Beverunger Schule war regelmäßig bei Schwimmwettkämpfen erfolgreich. Mit Corona fiel der Schwimmunterricht erst einmal ganz flach. „Und nach Borgentreich fahren wir jetzt nur noch mit den vierten Klassen.“ Bei den jüngeren stehe der Aufwand nicht in Relation zum Nutzen.

Zusätzliche Schwimmkurse werden angeboten

Jetzt sollen zusätzliche Schwimmkurse angeboten und voraussichtlich als AG im Ganztag verortet werden. Hallenbad und Schwimmmeister stellt die Stadt. Außerdem werde versucht, über andere Träger unabhängig von der Schule Kurse anzubieten. Auch für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Defiziten und/oder sozialen und emotionalen Auffälligkeiten könnten zusätzliche Bewegungsangebote über das Schulträgerbudget finanziert werden.

In der Grundschule startet in der kommenden Woche ein Konzentrationskurs. Außerdem sind Kurse für das soziale Lernen geplant und der regelmäßige Besuch von Ergotherapeuten. „Gerade in den Bereichen Konzentration und Sozialverhalten sehen wir einen großen Bedarf“, sagt Birgit Riepe-Dewender. Das Leben in der Gruppe, das Akzeptieren von Regeln – das müssten die Kinder neu lernen. Die Bildungsgutscheine müssen beim Studienkreis eingelöst werden (der einzige zertifizierte Bildungsanbieter, den das Land listet). 42 stehen dem Grundschulverbund zur Verfügung, 58 dem Gymnasium und 47 der Sekundarschule. „In welchem Umfang der Studienkreis das Angebot abdecken kann, ist noch nicht bekannt, Gespräche laufen. Laut Auskunft der Leiterin des Studienkreises sollen dort zusätzlich sechs Gruppen eingerichtet werden, in denen jeweils sechs Schüler gefördert werden“, erklärt Frank Filmar.

Benötigt wird auch die Unterstützung der Eltern

„Das ist nicht viel und da wird man nach steuern müssen“, sagt die Grundschulleiterin. Finanziell fühle man sich zwar gut aufgehoben. Dennoch seien die Maßnahmen ein Tropfen auf den heißen Stein und ohne die Unterstützung der Elternschaft nicht durchzuhalten. „Was wir dringend brauchen, sind Lehrkräfte, Fachkräfte und mehr Raum.“ Der Stellenschlüssel des Landes sei noch der selbe wie vor fünf Jahren (21,9 Schüler pro Vollzeitkraft). Das sei angesichts der bestehenden Förderbedarfe in den verschiedensten Bereichen (Lernen, Sehen, Hören, Motorik, emotional/sozial) nicht mehr realistisch. Ein multiprofessionelles Team – Lehrkräfte, aber auch andere Fachkräfte, Sonderpädagogen und Sozialpädagogen – das sei die Zukunft. „Wir hoffen auf eine mittelfristige Personalaufstockung.“