Klassikkonzert in Beverungen wird zum Erlebnis

Das große Festpielhaus in Wien oder die Berliner Philharmonie, das sind die Orte, wo das Quartett üblicherweise gefeiert wird.

Dass Salut Salon am Donnerstag in der Stadthalle in Beverungen zu erleben war, ist einem besonderen organisatorischen Umstand geschuldet gewesen. „Bei der Planung der Frühjahrstournee war dieser Termin einfach offen geblieben, so dass Beverungen einspringen konnte“, erklärte Kulturagent Carsten Hormes.

26 Kompositionen zum Thema „Träume“

Sehr zur Freude der rund 350 Zuhörer, die das Quartett am Ende des zweieinhalbstündigen Konzerts mit stehenden Ovationen und lauten Begeisterungsrufen feierten. Das aktuelle Programm trägt den Titel „Träume“. Von Tschaikowskis „Winterträumen“ bis zu „Komm, großer schwarzer Vogel“ des Liedermachers Ludwig Hirsch hatte das Ensemble 26 Kompositionen zum Thema durch den speziellen Salut-Fleischwolf gedreht.

Salut Salon ist ein ernsthaftes Klavierquartett mit zwei Geigen und einem Cello. Gleichzeitig bricht Salut Salon mit allen Gepflogenheiten des klassischen Konzertbetriebs. Es wurde im Stehen und ohne Notenständer gespielt und auch Cellistin Heike Schuch saß nicht auf einem kleinen Stühlchen, sondern musste den Stachel ihres Instruments ganz weit ausziehen, denn sie saß auf einem hohen Barhocker auf Augenhöhe mit den Stehgeigerinnen.

Vivaldis „Sommer“ ist ein YouTube-Hit

In ihre Interpretationen ließen Salut Salon auch ordentlich Comedy und Showelemente einfließen. Mit ihrer Instrumentalakrobatik haben Salut Salon sogar einen YouTube-Hit gelandet. Ihr Livemitschnitt von Vivaldis „Sommer“, wo sie kopfüber, kreuz und quer und gegenseitig und hinter dem Rücken verdreht ihre Instrumente spielten ist bis jetzt 37 Millionen Mal angeklickt worden. Das ist für das Klassikgenre eine astronomische Zahl. Auch in Beverungen gab es diese Nummer als Zugabe.

Aber Salut Salon lassen sich auch immer wieder neue Dinge einfallen und sind vor allem sehr offen für alle neuen LED- und lasertechnischen Lichteffekte. Und nach einer besonders heißen Kadenz ging dann auch schon mal ein Geigenbogen in pyrotechnischen Flammen auf.

Salut Salon feiert Erfolge auf der ganzen Welt

Seit 20 Jahren feiert das Ensemble Erfolge auf der ganzen Welt. „Auch für uns war es ein sehr schöner Abend, auch wenn es 20 Jahre gedauert, bis wir einmal nach Beverungen gekommen sind“, sagte Geigerin Angelika Bachmann (51), Gründerin und Kopf von Salut Salon. Angelika Bachmann stammt aus Hamburg und wurde aufgrund ihrer musikalischen Sonderbegabung vom Schulunterricht befreit und erhielt Hausunterricht. Im Alter von vier Jahren gab sie ihre ersten Konzerte, mit fünf Jahren begann sie zu komponieren und ab dem siebten Lebensjahr trat sie als Solistin mit namhaften Orchestern auf. Auch im aktuellen Programm fand sich die eine oder andere Eigenkomposition von Angelika Bachmann und das waren nicht die schlechtesten.

„Wildes Holz“ am 22. April in Beverungen

Am Samstag, 22. April, 20 Uhr, präsentiert die Kulturgemeinschaft Beverungen noch eine weitere Grenzgänger-Formation aus der Welt des Klassik-Crossovers. Dann wird das Essener Trio „Wildes Holz“ mit seinem aktuellen Programm „Grobe Schnitzer“ zu hören sein. Wildes Holz besteht aus dem Blockflötisten Tobias Reisige, Gitarrist Johannes Behr und Markus Conrads am Kontrabass. Karten gibt es auf der Homepage kulturgemeinschaft-beverungen.de und im Kulturbüro in Beverungen, Tel. 0 52 73 / 39 22 23.