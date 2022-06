Klavierquintett beim Rathauskonzert in Bad Karlshafen

Aufgeführt wird das monumentale Werk mit seiner schon sinfonischer Klangvielfalt von fünf versierten Musikern: Am Klavier ist wieder einmal Anna Victoria Tyshayeva in Bad Karlshafen zu Gast. Zuletzt war sie vor einem Jahr am Beethoven-Klaviersonatenfestival beteiligt. Sie ist Initiatorin und künstlerische Leiterin vom Internationalen Klavierfest Eppstein und vom Musikfest Fulda. Michel Gershwin an der Violine war Konzertmeister internationaler Orchester unter anderem in Lyon und Frankfurt und tritt weltweit in Kammerensembles auf. Igor Mishurisman (Violine) spielt im Orchester des Staatstheaters Wiesbaden, Anastasiya Mishurisman (Bratsche) legte ihr Meisterklassendiplom an der Hochschule für Musik in Nürnberg ab. Dmitrij Gornowskij spielt Cello in verschiedenen Ensembles mit Tyshayeva und Gershwin.

Brahms und Bach

Im ersten Teil des Konzertes stehen Johannes Brahms Trio in a-moll und Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert in f-moll auf dem Programm. Nach einer kurzen Pause folgt dann das knapp vierzigminütige Klavierquintett.

Eintritt frei

Eintritt frei – am Ausgang wird um Spenden gebeten. Wir bitten im Rathaus und während des Konzertes weiterhin um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Weitere Konzerte unter musikschule-karlshafen.de