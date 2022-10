Konzert und Workshops mit dem Duo Kelpie

Keltisch-skandinavische Weltmusik mit dem Duo Kelpie präsentieren die Kleinkunstbühne im Weinhaus Römer und die Musikschule Bad Karlshafen am Samstag, 15. Oktober, von 20 Uhr an im Landgrafensaal des Bad Karlshafener Rathauses.

Kerstin Blodig und Ian Melrose singen und spielen in Bad Karlshafen.

Die norwegisch-deutsche Musikerin Kerstin Blodig (Gesang, Gitarre, Bodhrán) und der Schotte Ian Melrose (Gesang, Gitarre, Whistles, Seljefløyte) stehen für leichtfüßig vorgetragene Balladen von Trollen, Kelpies und anderen Wassergeistern, pfiffig-fetzig arrangierte Reels und Hallings mit viel Spaß an spontanen Ideen und Improvisationen. Mit im Gepäck: die neue CD Kelpie: „Danse mi vise“ (Westpark Music). Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Sonntag, 16. Oktober, bieten die Musiker Workshops in der Musikschule Bad Karlshafen an: Mit Ian Melrose können die Teinehmer neue Impulse für die Liedbegleitung auf der Gitarre mit erweiterten Harmonien, Basslinien, rhythmischen Variationen und Techniken bekommen.

Im Gesangsworkshop mit Kerstin Blodig werden nach einem Stimmtraining Vokalarrangements von Folksongs erarbeitet. Wie lässt sich ein Lied mittels Wechsel von Sologesang, Unisonogesang und Mehrstimmigkeit, versetzten überlappenden Stimmen oder Improvisation möglichst abwechslungsreich gestalten?

Beide Workshops werden von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr angeboten und kosten pro Teilnehmer 80 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen: Weinhaus Römer, 05672-331 oder per E-Mail an [email protected].

Die Touristinfo Bad Karlshafen (Tel. 05672-9226140) bietet für das Wochenende Übernachtungspauschalen inklusive Workshop und auf Wunsch Wesertherme an.