Kostenexplosion bei Bäderplanung in Beverungen

Die ursprünglich veranschlagten Baukosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro für den Neubau des Umkleidegebäudes im Freibad Beverungen werden nicht reichen. Mit etwa 560.000 Euro veranschlagt das Planungsbüro Rohling aus Osnabrück das Mehr an Baukosten – berechnet zum 31.12.2021. Die Planungskosten steigen entsprechend.

Allein Materialpreissteigerungen machen 15 Prozent davon aus, also etwa 250.000 Euro, wie Peter Korthals vom Planungsbüro am Donnerstagabend im Rat erläuterte. Optisch seien die Veränderungen kaum zu sehen. Ergänzend sei lediglich ein Windfang und damit eine Vergrößerung des Foyers geplant, was aber absolut Sinne mache, weil ja eine spätere Doppelnutzung mit dem Hallenbad vorgesehen sei. Auch raumlufttechnische Anlagen würden vorbereitend geplant, um das Hallenbad anschließen zu können. Ebenso eine Kellerwand an den Umkleiden. „Weil für das Becken natürlich viel tiefer ausgeschachtet werden muss, um sowohl Umkleiden als auch Schwimmhalle ebenerdig betreten zu können. „Würde man das im Nachhinein machen, würde es nicht nur viel komplizierter, sondern auch teurer“, sagte Korthals