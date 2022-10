Krebs und Riedel dankt Mitarbeitern für Loyalität

Andreas Balhar, Karsten Mettke, Michael Schucht und Uwe Vetterlein wurden für 40 Jahre geehrt, Bernhard Kopper und Susanne Trampenau für 25 Jahre. „Zusammen kommen alle Jubilare auf mehr als 210 Jahre, das ist schon sehr beeindruckend. Für ihre Loyalität und den jahrelangen Einsatz danken wir ihnen von Herzen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es von größtem Wert, dass erfahrene Spezialisten dem Unternehmen jahrzehntelang treu bleiben“, sagt Geschäftsführer Dr. Ingo Kuhl.

Krebs und Riedel Foto: Bötte Krebs & Riedel gehört mit mehr als 230 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für anspruchsvolle Schleifprozesse. Die kundenspezifische Herstellung von hochpräzisen und modernen Schleifwerkzeugen „Made in Germany“ und die weltweite anwendungstechnische Beratung sind dabei die Kernelemente. Hauptmärkte sind die Automobil-, Getriebe-, Luft- und Raumfahrtindustrie, der Maschinenbau, die Medizintechnik und die Energietechnik. Das mittelständische Familienunternehmen hat Tochterunternehmen in China und Indien, sowie technisch geschulte Vertriebspartner in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. ...

Andreas Balhar

Andreas Balhar schloss seine Ausbildung zum Schleifscheibenformer erfolgreich im Juli 1984 ab. Anschließend wurde er als Former in der konventionellen Fertigung eingesetzt, wo er auch bis heute tätig ist. Aufgrund seiner Flexibilität und seines Fachwissens ist er dort an jeder Presse einsetzbar. Spezialisiert hat sich Herr Balhar auf den Bereich der Kleinschleifkörper mit dem Durchmesser von 16 bis 80 Millimeter sowie auf Sägeschärfschleifscheiben mit einer Stärke von einem bis sechs Millimeter.

Karsten Mettke

Karsten Mettke wurde nach der Ausbildung zum Industriekaufmann zunächst wechselnd in den Abteilungen Registratur und Einkauf beschäftigt. Nach seinem Grundwehrdienst wechselte er in die Versandabteilung, wo er auch heute tätig ist. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören der Warenein- und -ausgang sowie die Erstellung von Etiketten und Versandunterlagen.

Michael Schucht und Uwe Vetterlein

Michael Schucht begann eine Ausbildung als Schleifscheibendreher, die er im Juli 1984 erfolgreich abschloss. Anschließend wurde er in den Fertigungsbereich Dreherei übernommen. Herr Schucht ist dort bis heute flexibel an den konventionellen und CNC-Maschinen einsetzbar. Uwe Vetterlein begann mit einer Ausbildung zum Schleifscheibenformer in der Trennscheibenabteilung, wo er bis August 1990 beschäftigt wurde. 1990 begann er eine zweite Ausbildung zum Industriekeramiker, welche er im Juni 1992 erfolgreich abschloss. Seit einigen Jahren ist Herr Vetterlein als stellvertretender Vorarbeiter tätig. Zu seinen Aufgaben gehören u. a. Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit der Forschung und Entwicklung, Erstellung von Pressformanalysen, Rezepten und Mischungsnummern sowie die Bestellung von Körnungen und Pressformen.

Susanne Trampenau und Bernhard Kopper

Susanne Trampenau begann am 1997 ihren Berufsweg im Produktionsbereich CBN. Dort wird sie schwerpunktmäßig in den Bereichen Kleben und Verpacken eingesetzt. Zu ihren Tätigkeiten gehören unter anderem das Vorbereiten der Grundkörper sowie Schleifkörper zum Belegen und das passgenaue Kleben von CBN-Schleifkörpern auf die jeweiligen Grundkörper. Bernhard Kopper begann 1997 in der Formerei der konventionellen Fertigung und war dort im Wesentlichen für das Herstellen und Abwiegen der verschiedenen Bindungen sowie für das Formen von Schleifkörpern aller Art von Hand und mit Automaten zuständig. Von Oktober 2015 bis Februar 2019 war Herr Kopper als stellvertretender Vorarbeiter der Formerei tätig. Seit März 2019 ist er Vorarbeiter der Steuerung des Fertigungsbereiches Formerei der konventionellen Fertigung.

Mitarbeiter gesucht

Zurzeit hat Krebs & Riedel einige Stellen ausgeschrieben. Unter anderem: Produktionsmitarbeiter, Quereinsteiger Produktion, Zerspanungsmechaniker, Mechaniker, Vorabeiter/Meister/Techniker und Assistenz im HR-Bereich. Neben den Ausbildungsplätzen als Industriekaufmann, Zerspanungsmechaniker und Industriekeramiker ist es jetzt auch möglich eine Ausbildung als Anlagen- & Maschinenführer oder ein duales Studium im kaufmännischen Bereich zu absolvieren. Übernahmechancen sind aufgrund des Fachkräftemangels sehr hoch. Zusätzlich bestehen auch folgende Möglichkeiten: Praktikum, Jahrespraktikum, Ferienjob, Minijob, Girls- & Boys-Day, sowie Betriebserkundungstage.