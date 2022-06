Kyffhäuser-Tradition trifft Ballermann-Star

Die Kyffhäuser-Kameradschaft Beverungen wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Das will sie mit einem Festakt am Samstag, 9. Juli, auf dem Kellerplatz unter der Schirmherrschaft von Landrat Michael Stickeln feierlich begehen.

„Das Jubiläum an uns vorbeiziehen lassen, das wollten wir nicht“, sagt der Kyffhäuser-Vorsitzende Carl August Schübeler, gibt aber auch unumwunden zu, dass der Verein in den vergangenen Jahren sehr mitgliedsschwach geworden sei und schwerlich ein dreitägiges Festwochenende stemmen könnte. So sei die Idee entstanden, das Vereinsjubiläum zum Anlass zu nehmen, um zusammen mit Stadthallenwirt Daniel Zarnitz ein Festwochenende auszurufen. Und weil der Schützenverein sein im vergangenen Jahr ausgefallenes Schützenfest in diesem Jahr nicht nachhole, sei das zweite Juliwochenende in diesem Jahr frei.