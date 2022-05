Lager für Atommüll in Würgassen: Ministerium will ergebnisoffen prüfen

Beverungen

„Sprich, damit ich Dich sehe!“ Dieser Gedanke des Philosophen Sokrates hat die Gesprächsrunde in der Stadthalle Beverungen in besonderer Weise bestimmt. Denn gleich mit zwei Vertretern des Bundesumweltministeriums ist der regionale Standortarbeitskreis zum geplanten „Zentralen Bereitstellungslager in Beverungen-Würgassen für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll“ in einen intensiven Dialog getreten.

Von Harald Iding