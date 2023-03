Lauenförde: Lachen mit dem Hochstapler

In diesem Fall mit und über Hans-Herbert Fromme alias Götz Lautenbach.

Am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, am Freitag, 24. März, und am Freitag und Samstag, 21. und 22. April, versucht dieser, in der Komödie „Dreiste Lügen, viel Vergnügen – Der Hochstapler“ reiche Damen um den Verstand und ihr Vermögen zu bringen. Täglich liest er in seiner Stammkneipe Kontaktanzeigen heiratswütiger Damen.

Aber er will natürlich nicht deren Liebe, sondern das Geld seiner gefühlsduseligen Opfer. Kneipenwirt Franz und die Fürstin Aurora von Abraxis finden das mehr als fragwürdig. Der windige Hans hat Aurora nämlich um 45.000 Euro betrogen. Die will sie zurück haben und ist Hans auf den Fersen.

Lautenbach brilliert in der Doppelrolle Hans/Franz saukomisch und frech, aber auch berührend und ganz nah an menschlichen Irrungen und Wirrungen und Eva-Maria Ferber nimmt sich den Charakter der Fürstin nach allen Regeln der Komödienkunst zur stimmgewaltigen Brust.

Unter dem Motto „Gut essen und Schlapplachen“ wird zu jeder Aufführung wieder ein Buffet angeboten. Karten und Informationen zum Menü oder auch wahlweise zum Übernachtungsarrangement gibt es im Theaterbüro in Lauenförde, Langestraße 6, und über die Kartenhotline 05273/801100 sowie im Internet unter www.kultur-kreis.com.