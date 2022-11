Lauenförde will das Rote Rathaus vor den Narren schützen

Lauenförde

Mit dem 11. November beginnt die fünfte Jahreszeit der Karnevalisten. Auch in diesem Jahr will der Carnevalsverein Weserbrücke (CVWB) die Gelegenheit nutzen und den Versuch starten, das Rathaus in Lauenförde zu stürmen und damit die Herrschaft über Lauenförde an sich zu reißen.