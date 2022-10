Lauenförder will die Million

„Glück ist, wenn man zufrieden ist, gesund bleibt und so alt wird wie mein Vater“, erklärt Dr. Bernd Renneberg. Sein alter Herr wurde stolze 96 Jahre alt. Er selbst feiert im kommenden Jahr seinen 60. Geburtstag und denkt bereits intensiv an die Feierlichkeiten. Für die mögliche Finanzierung könnte dem promovierten Chemiker aus Lauenförde Mitte dieses Monats ein ganz besonderer Besuch in Köln helfen.

Dr. Bernd Renneberg ist einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL Millionen-Event die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 zu 20 auf eine Million Euro haben.

Wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde er unter allen SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins Finale schaffen, winkt dem begeisterten Kartenspieler der Millionengewinn.

Nach seiner Zeit in der Forschung eines Chemie-Unternehmens, ist er in die Lehre gewechselt und engagiert sich neben der klassischen beruflichen Aus- und Weiterbildung auch für das Fortkommen junger Menschen, die mit dem Lernen Schwierigkeiten haben: „Ich selbst fördere und unterstütze Schüler aus allen möglichen Berufen“, erläutert Dr. Bernd Renneberg. „Bei schwierigen Fällen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, versuchen wir sie, in einem Unternehmen unterzubringen.“

Privat ist er sehr aktiv im Schützenverein seiner Heimatstadt. „Immer dienstags haben wir Schießtraining. Ich schieße mit dem Kleinkaliber und mit dem Luftgewehr. Einmal war ich sogar Schützenkönig, das war 2012/2013“, erinnert er sich an einen ganz besonderen Glücksmoment im Zusammenhang mit seinem großen Hobby.

Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? Da er das Los zusammen mit seinem Bruder hat, bekommt dieser die Hälfte vom möglichen Geldsegen ab.

Bernd Renneberg selbst würde gerne noch einmal nach Las Vegas reisen und für seinen runden Geburtstag könnte er das Geld auch gut gebrauchen: „Mein Gedanke ist, das Zelt, das zur Stadtfeier aufgebaut wird, stehenzulassen und für meine Feier zu nutzen. Zu der würde ich dann die anderen Schützen, Kollegen und Freunde einladen.“

Das große Glück erwartet Dr. Bernd Renneberg Mitte des Monats in Köln als einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. Moderator Eric Schroth schickt Dr. Renneberg und die 19 anderen Kandidatinnen und Kandidaten in vier spannende Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue SKL-Millionärin oder der neue SKL-Millionär ermittelt wird.

In jeder Runde scheiden Kandidatinnen und Kandidaten aus, gehen aber trotzdem nicht leer aus, denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1500 Euro.

Im großen Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Glückspilze gegenüber – auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn.