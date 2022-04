Laut gegen das LoK: Protestmarsch in Beverungen

Die Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck möchte erneut ein klares Zeichen aus der Region gegen das in Würgassen geplante Logistikzentrum Schacht Konrad (LoK) hervorbringen und ruft daher zu einem gemeinsamen Protestmarsch am Samstag, 23. April, auf.

„Es gilt unter anderem für ein qualifiziertes Standortauswahlverfahren zu sorgen, um die möglichst sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle herzustellen“, sagt BI-Vorsitzender Dirk Wilhelm.

Töpfer und Trittin sehen das Vorhaben kritisch

„Das Vorhaben scheint entgegen vieler Sachargumente rein politisch motiviert zu sein. Das sei nicht nur die Einschätzung der BI. „Mit Prof. Dr. Klaus Töpfer und Jürgen Trittin zeigten sich in der Vergangenheit gleich zwei ehemalige Bundesumweltminister in der Öffentlichkeit höchst kritisch dem Vorgehen der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) gegenüber“, erinnert Wilhelm. Gleich fünf Kreistage und etliche Kommunen in drei Bundesländern verabschiedeten mit meist einstimmiger Mehrheit Resolutionen gegen das Vorhaben. Dennoch halte die Bundesregierung bis heute am LoK in Würgassen fest. „Damit würde die Entsorgung der radioaktiven Abfälle teurer als nötig und weniger sicher als möglich“.

Vor diesem Hintergrund will die BI ein Zeichen setzen und lädt zum gemeinsamen Protestmarsch inklusive „Atommüll-Transport“ durch Lauenförde und Beverungen ein. Ab 13 Uhr geht es vom Löwenherzplatz in Lauenförde über die B241 zur B83 durch Beverungen. Der Protestmarsch endet auf dem Parkplatz „Am Hakel“ unterhalb der Weserbrücke.

Songs von den Toten Hosen und Rio Reiser

Für die dort stattfindende Abschlusskundgebung konnten als Gastredner Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm sowie die Bundestagsabgeordneten Christian Haase (CDU) und Robin Wagener (B90/Grüne) gewonnen werden. Gemeinsam mit Dirk Wilhelm werden sie über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen zum Thema berichten. Im Anschluss wird die Musikgruppe „Die Kellergeister“ mit Songs der Toten Hosen, Rio Reiser und anderen für ein stimmungsvolles Finale der „Laut gegen‘s LoK“-Aktion sorgen.