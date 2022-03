In Dalhausen gibt's die letzte Mantaplatte vor der Autobahn

Noch herrscht Baustellen-Flair in dem Eckhaus direkt gegenüber der katholischen Kirche an der Unteren Hauptstraße (und das ist die Bundesstraße 241). „Leider sind auch wir von viel beschäftigten Handwerkern und Lieferengpässen betroffen“, sagt Zentgraf. Und so kann er den anvisierten Eröffnungstermin im April nicht halten. „Wir gehen momentan von einer Eröffnung am 6. Mai aus“, sagt er.

