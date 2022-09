Liane Michalzik verlässt Gymnasium Beverungen

Liane Michaelzik ist nach 42 Jahren als Sportlehrerin am Gymnasium Beverungen verabschiedet worden.

Zum Abschied durfte sie viele Geschenke samt Verabschiedungsvideo aller Schülerinnen und Schüler in Empfang nehmen.

In diesem außerordentlichen Zeitraum hat sie Generationen von Schülerinnen und Schülern des Kreises in allen denkbaren Sportarten ausgebildet, sie auf Schulturniere oder Meisterschaften vorbereitet sowie begleitet und besonders in ihrem Lieblingsbereich Tanz und Gymnastik gefördert.

„Über viele Jahre war sie das Gesicht der Fachschaft Sport, die sich hiermit, wie die gesamte Schulgemeinde, ganz herzlichen bei ihr für die geleistete Arbeit bedanken möchte und ihr alles Gute auf dem weiteren Lebensweg wünscht“, heißt es in der Pressemitteilung.