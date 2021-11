Dalhauser Linden bleiben stehen

Wende im Fall der Dalhauser Linden in der Straße Zum Eichhagen: Obwohl sich der Bezirksausschuss in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Fällung der Bäume ausgesprochen hatte, bleiben sie – vorerst zumindest – stehen.

Anwohner möchten, dass die Linden am Eichhagen gefällt werden.

Der Grund: Bürgermeister Hubertus Grimm hat den Beschluss beanstandet, „weil er nicht rechtssicher zustande gekommen ist“, wie er am Dienstag erklärte. An der Abstimmung hätten sich Ausschussmitglieder beteiligt, die in der Sache befangen seien.

MEHR ZUM THEMA Anwohner setzen sich im Dalhauser Bezirksausschuss durch Linden werden gefällt

Der Antrag auf Fällung der Bäume war von einem Anwohner gestellt worden, weitere Nachbarn hatten sich in einer Unterschriftenliste daran beteiligt. Der Bezirksausschuss könne jetzt entscheiden, ob er es dabei belasse oder das Thema erneut auf die Tagesordnung setze, dann aber nur Mitglieder abstimmen lasse, die nicht befangen seien. Das weitere Prozedere will Ausschussvorsitzender Sebastian Rapp zunächst mit dem Bürgermeister besprechen.

Von der Beanstandung nicht betroffen ist die Eiche auf städtischem Grund vor dem Edeka-Markt. Hier sehe auch das Ordnungsamt eine Gefahr durch die Früchte, die der Baum verliere, wie Sebastian Rapp erklärt. Die Verwaltung sei gebeten worden, einen standortgerechten Ersatz für die Eiche vorzuschlagen. „Es wird kein Baum gefällt, ohne dass es eine Ersatzbepflanzung gibt“, so Rapp.