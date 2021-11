Linden werden gefällt

Die Linden in der Straße Am Eichhagen in Dalhausen sollen gefällt und durch neue Bäume ersetzt werden.

Darin wurde argumentiert, dass von den Bäumen „ein erhebliches Gefahrenpotenzial“ ausgehe, da bei starkem Wind häufig teilweise sehr große Äste von den Bäumen abbrechen und herabfallen würden. Bereits im Juni hatte sich der Ausschuss mit dem Antrag beschäftigt, eine Entscheidung darüber aber vertagt.

Verwaltung sieht Entfernung der Bäume als kritisch

Die Beverunger Stadtverwaltung sieht eine Entfernung der Bäume „äußerst kritisch“, da hierdurch einerseits ein Präzedenzfall geschaffen werden könne und andererseits die Linden ortsbildprägend seien. Das Lichtraumprofil der Linden sei im Frühjahr vom Bauhof der Stadt freigeschnitten worden. Außergewöhnlich viel Totholz habe man bei diesen Arbeiten im oberen Teil der Kronen nicht feststellen können. Darüber hinaus erfolgten regelmäßige Baumkontrollen.

Hier wird ein Präzedenzfall geschaffen

Die Entscheidung, die jetzt mit den Stimmen der CDU-Mehrheit (6:4) im Ausschuss gefällt wurde, kann auch Bernhard Villmer nicht nachvollziehen. Der langjährige ehemalige Bezirksausschussvorsitzende ärgert sich besonders über die Äußerung eines Ausschussmitglieds, sie würden jetzt bestimmen, was ortsbildprägend sei. „Dabei muss sich so etwas doch entwickeln, wachsen, manchmal über Generationen und Jahrzehnte. Letztendlich entscheidet das subjektive Empfinden der Bürgerinnen und Bürger darüber, was in einer Ortschaft ortsbildprägend ist“, sagt Villmer. Niemand könne so anmaßend sein, darüber bestimmen zu wollen, was ortsbildprägend sei oder nicht. „Welche Präzedenzwirkung hat das, wenn reihenweise Bäume gefällt werden, weil den Anwohnern das Laub zu viel ist?, verweist Villmer zudem auf die Eiche am Edeka-Markt, die ebenfalls gefällt werden soll. Ein Bezirksausschuss müsse die Interessen des Dorfes vertreten, da müssten Einzelinteressen hinten an stehen. „Hier entsteht der Eindruck der Klientelpolitik. Und das kann ich nicht gut heißen.“