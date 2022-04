Lkw-Lärm nervt Anwohner in Beverungen

Beverungen

Wer in der Straße Zum Spring in Beverungen einen Lkw vor die Linse bekommen will, muss nicht lange warten. Im Minutentakt rollen sie an einem vorbei. Sie bringen Kalkgestein aus dem Drenker Steinbruch zu Firma Schaperdot ins Industriegebiet, wo das Material gebrochen und aufbereitet wird. Seit Jahren ist das so. Und die Anwohner sind genervt – mehr denn je.

Von Alexandra Rüther