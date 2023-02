Löschgruppe Tietelsen unter neuer Führung

Nach erfolgter Anhörung durch die Kameraden der Löschgruppe Tietelsen wurde Oberbrandmeister Ewald Güthoff zum Nachfolger bestimmt.

Als stellvertretende Löschgruppenführer stehen ihm kommissarisch Unterbrandmeister Tobias Saggel und Unterbrandmeister Sven Müller zur Seite.

Rückblick auf Einsätze im Jahr 2022

Im Jahr 2022 rückte die Löschgruppe Tietelsen zu zehn Einsätzen aus. Bei vier Einsätzen leisteten die Kameraden technische Hilfe. Zu einem Einsatz rückten sie aus, weil bei einem landwirtschaftlichen Gerät die Bremsen heiß gelaufen waren. Eine Alarmierung gab es zur Unterstützung als Tragehilfe für einen adipösen Patienten, zwei Alarmierungen wegen Bränden an landwirtschaftlichen Geräten und eine ABC-Alarmierung aufgrund der Feststellung von Gasgeruch in einem Gebäude.

Der Strohdiemenbrand am frühen Morgen des 6. März 2022 sei allen Kameraden noch gut in Erinnerung, hieß es im Rückblick. Um 4.44 Uhr ging die Sirene und die Löschgruppen Tietelsen und Rothe sowie die Wehren aus Dalhausen, Amelunxen und Drenke wurden zu dem Brand auf einem Feld vor Tietelsen gerufen. Die Strohdieme mit fast 400 Ballen stand in vollem Brand. Dank des Einsatzes von landwirtschaftlichem Gerät mit Spezialkonstruktionen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und am Tagesende Entwarnung gegeben werden.

In seinem Überblick auf das vergangene Jahr gab Brandoberinspektor Stefan Reitemeier zugleich seinen Rücktritt als Löschgruppenführer bekannt und zog ein Resümee über die zehn Jahre in dieser Funktion: „Ich habe in dieser Zeit immer sehr viel Unterstützung erfahren und übergebe eine gut funktionierende Truppe.“ Er bedankte sich bei allen Kameraden für die in den vergangenen Jahren aufgebrachte Bereitschaft, Unterstützung und geleistete Arbeit.

Im Rahmen der Vorstandswahlen wurden Marian Redlich als Schriftführer, Stefan Reitemeier als stellvertretender Schriftführer, Kersten Foitzik als Kassenwart sowie Andreas Behler als stellvertretender Kassenwart im Amt bestätigt. Als Vertrauensperson wurde Benjamin Sievers das Vertrauen von der Versammlung ausgesprochen.

Zahl der Einsätze im Stadtgebiet Beverungen ist enorm gestiegen

Die Zahl der Einsätze sei für die Freiwillige Feuerwehr Beverungen enorm gestiegen. „Zu insgesamt 243 Einsätze rückte die Wehr 2022 aus. 2016 waren es nur 80 Einsätze, zu denen die Löschzüge und Löschgruppen der Stadt Beverungen ausrücken mussten“, sagte der stellvertretende Stadtbrandinspektor Sebastian Ewen.

Leider habe es 2022 im Stadtgebiet auch zwei Einsätze gegeben, bei denen die Rettungskräfte die betroffenen Personen leider nicht mehr lebend retten konnten, erinnerte der kommissarisch eingesetzte Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Beverungen. So sei ein Kanufahrer auf der Nethe verunglückt, der trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb. Eine weitere Person verbrannte in einem Wohnwagen, so Ewen.

Ehrungen und Beförderungen

Nach seinem Rückblick nahm der stellvertretende Stadtbrandinspektor Sebastian Ewen noch einige Ehrungen und Beförderungen vor. So hat die Löschgruppe Tietelsen auch im vergangenen Jahr wieder erfolgreich am Leistungsnachweis teilgenommen und bekam dafür die Urkunde überreicht.

Für seine erste Teilnahme am Leistungsnachweis wurde Lennard Güthoff das Feuerwehrabzeichen des Verbandes der Feuerwehr NRW in Bronze verliehen. Für seine fünfte Teilnahme bekam Janek Güthoff das Feuerwehrabzeichen in Gold.

Michael Menze wurden die Lehrgangsteilnahmebescheinigungen für seine erfolgreiche Teilnahme am Truppmannlehrgang, am Funk- und Kartenkunde- sowie am Atemschutzgeräteträgerlehrgang überreicht. Janek Güthoff erhielt diese für seine erfolgreiche Teilnahme am Funk- und Kartenkundelehrgang, am Atemschutzgeräteträgerlehrgang und dem Lehrgang „technische Hilfeleistung Wald“.

Im Rahmen der Beförderungen konnten Michael Menze und Lennard Güthoff zum Feuerwehrmann, Janek Güthoff zum Oberfeuerwehrmann und der neue Löschgruppenführer Ewald Güthoff zum Hauptbrandmeister ernannt werden.

Entlassurkunden verteilt

Hubert Kemper wurde nach 49 Jahren, Johannes Müller nach 44 Jahren sowie Martin Kiene und Friedhelm Schröder nach jeweils 42 Jahren aus dem aktiven Dienst in der Löschgruppe in die Alters- und Ehrenabteilung entlassen. Stefan Reitemeier erhielt seine Entlassungsurkunden als Löschgruppenführer der Löschgruppe Tietelsen sowie als Löschzugführer des Löschzug 5 Tietelsen/Rothe.