Löschzug Beverungen geht nächsten Schritt in der schwarz-weiß-Trennung

Schwarze (dreckige) Einsatzkleidung kann bereits an ihrem Entstehungsort entkleidet und mit weißen (sauberen) Kleidungsstücken der Heimweg angetreten werden. Durch dieses Prinzip soll die Verschleppung von gesundheitsgefährdenden Stoffen vermieden und damit die fortwährende Gesundheit der Einsatzkräfte gewährleistet werden.

Dank an Sponsoren

Während eines Feuerwehreinsatzes können Einsatzkräfte mit verschiedenster Art von Kontamination in Berührung kommen. Jeder, der einmal an einem Lagerfeuer saß, kennt ihn: den Geruch von Feuer. Die Kontamination, die dabei entsteht, ist allerdings in keiner Weise zu vergleichen mit der, der Einsatzkräfte bei einem Wohnungsbrand ausgesetzt sind. Im Laufe des Einsatzes schützen sich Feuerwehrleute deshalb mit Atemschutzgeräten. Im Anschluss des Einsatzes ist die Gefahr jedoch nicht gebannt, die gefährlichen Stoffe haben sich in der Einsatzkleidung festgesetzt. Aus diesem Grund muss die Einsatzkleidung in der anschließenden Ruhephase oder Verschnaufpause abgelegt werden, sodass die gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht mit Getränken oder Nahrung in den Körper aufgenommen werden. Die hierzu benötigte Wechselkleidung kann nun mit den Sporttaschen im Einsatz mitgeführt werden.

Die Beschaffung der 80 Sporttaschen wurde von mehreren Spendern ermöglicht. Neben der Provinzial André Sprock e. K. und der Herbert Kabjoll GmbH aus Beverungen hat die Rechtsanwaltskanzlei Marc Wederhake aus München den finanziellen Rahmen gestellt. Ein passendes Angebot machte Stefan Przyjemski, der mit dem Beverunger City Kauf bei seinem Lieferanten einen Sonderpreis aushandeln konnte. Die anschließende Anbringung von Klett-Streifen für Namensschilder bezuschusste Jörn George von der Fotografie & Werbeagentur Perspektive und wurde von Joana’s Änderungsschneiderei aus Beverungen umgesetzt.

Der Feuerwehrverein St. Florian e.V. und der Löschzug Beverungen bedanken sich bei allen Spendern und Unterstützern für die Beschaffung der Sporttaschen. „Mit den Taschen kann nun jede Einsatzkraft Wechselkleidung mitführen, wodurch nicht nur die Fahrzeuge im Inneren sauber bleiben, sondern auch die eigene Gesundheitsgefahr für jeden minimiert werden kann“, so die Vorsitzenden des Feuerwehrvereins.