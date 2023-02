Maskenball in Beverungen: Steinzeitmenschen siegen

Beverungen

Mit dem Maskenball am Samstagabend gingen die Narren des Carnevalsvereins Weserbrücke in die nächste Runde. Das Publikum in der Stadthalle glitzerte und glänzte, die Kostüme strahlten in allen Farben des Regenbogens um die Wette.

Von Iris Spieker-Siebrecht