Meinbrexen feiert seinen 800. Geburtstag

Herzlich willkommen sagt Silke von Mannsberg. Auf dem Rittergut in Meinbrexen wird am 3. und 4. September das 800-jährige Jubiläum des Dorfes gefeiert.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 2. September, um 18.00 Uhr im ehemaligen Café im Alten Kuhstall auf dem Rittergut. Bei einem Klönabend für alle Meinbrexer und Interessierten rund um die Dorfgeschichte(n) sollen in gemütlicher Runde Anekdoten aus dem Dorfleben erzählt und alte Fotos und Filme angeschaut werden. Thomas Schmid-Leissler wird von seinen Erforschungen der Dorfgeschichte berichten.

Kreatives und Kulinarisches

„Dorfgeschichte(n)“ heißt auch die umfangreiche Festschrift, die eine der Festgruppen in vielen Stunden akribischer Arbeit zusammengestellt hat. Hier gibt es viel Interessantes aus der Geschichte des Ortes von 1222 bis 2022 zu lesen, gespickt mit Anekdoten aus dem Dorfleben vergangener Zeiten. Sie kann an allen drei Festtagen zum Preis von 15 Euro an den Kassenhäuschen erworben werden.

Der Höhepunkt des Festwochenendes wird Samstag, 3. September, sein.

Ab 13 Uhr findet auf dem Gelände des Rittergutes der große Jubiläumsmarkt statt. Zahlreiche Aussteller bieten Kreatives und Kulinarisches an, ein umfangreiches Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Köstlichkeiten lädt zum Kaffee ein. Nebenbei gibt es auch ein großes Unterhaltungsprogramm. Musikalische Beiträge vom örtlichen Gesangverein „Concordia Meinbrexen“ oder dem Spielmannszug sowie dem Posaunenchor Lauenförde gehören ebenso dazu wie ein Mittelalterlager der „Freischar zu Bokenrode“ mit zwei unterschiedlichen Aufführungen vor historischer Kulisse des von Mansberg‘schen Herrenhauses. Eine Ausstellung landwirtschaftlicher Fahrzeuge und Feuerwehrgeräte von früher und heute findet auf dem Parkplatz gegenüber dem Festgelände statt.

Auch die Kinder kommen nicht zu kurz. Ein Karussell und eine Hüpfburg werden da sein und eine der Festgruppen hat ein spannendes Kinderprogramm mit unterschiedlichen Aktivitäten vorbereitet. Auch die Kinderfeuerwehr Lauenförde wird kommen.

Spieleparcours durch das Dorf

Ein besonderes Ereignis werden auch die Dorfspiele sein. Auf einem Spieleparcours durch das Dorf sind verschiedene Aufgaben zu lösen und dabei kann man auch ein wenig das Dorf Meinbrexen kennenlernen. Bis zu 20 Gruppen können teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich über einen auf dem Flyer oder Plakat angegebenen QR-Code oder unter [email protected].

Seinen Abschluss findet der Nachmittag mit dem Festakt um 19.30 Uhr im Festsaal „Alter Pferdestall“ auf dem Rittergut, an dem auch etliche Ehrengäste teilnehmen.

Ab 21 Uhr darf dann gefeiert werden. DJ Marcus & Markus werden im Festsaal für Stimmung sorgen. Wer es etwas ruhiger mag, kann sich auch zum geselligen Beisammensein im „Alten Kuhstall“ einfinden.

Party im Pferdestall

Der Eintritt ist während des Nachmittagsprogramms frei, ab 18 Uhr sind dann fünf Euro für das Abendprogramm fällig. Vorverkaufsstellen befinden sich im „Kronland-Getränkemarkt Streicher“ in Lauenförde und im „Solling-Kaufhaus“ in Derental. In Meinbrexen selbst bieten Mitglieder der Vereinsgemeinschaft Eintrittsbänder an den Haustüren an. Gleichzeitig können auch Bändchen für zwölf Euro für das Frühstücksbuffet am Sonntagmorgen gekauft und die Festschrift vorbestellt werden.

Ab 10.30 Uhr am Sonntag, 4. September, wird das Buffet vom „Hessischen Hof“ Bad Karlshafen angeboten, begleitet von der Musik des Musikvereins Spielmannszug Würgassen. Vorher findet um 9.30 Uhr der Festgottesdienst mit der früheren Pastorin der Kirchengemeinde Solling-Weser und heutigen Superintendentin Christiane Nadjé-Wirth auf dem Rittergut statt. Der Posaunenchor Lauenförde begleitet musikalisch den Gottesdienst, der bei gutem Wetter im Freien gehalten wird.