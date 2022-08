Meinbrexer wollen Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt

Der Gesetzgeber macht für Tempo 30 in Ortsdurchfahrten strenge Vorgaben. Dennoch versuchen die Meinbrexer, eine Geschwindigkeitsreduzierung durchzusetzen.

Unterschriftenlisten an Bürgermeister übergeben

Maike Klages als direkte Anwohnerin der Durchgangsstraße (L 550) in Meinbrexen sieht täglich die Gefahren, denen die Kinder auf ihrem Schulweg ausgesetzt sind. Sie spricht von Autos, die zu schnell unterwegs sind und zunehmendem Lastwagenverkehr. Vor diesem Hintergrund sie eine Unterschriftensammlung im Ort, um einen Antrag auf streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer zu unterstützen. Fast 100 Unterschriften kamen zusammen.

Unterstützung von der Vereinsgemeinschaft

Auch die Vereinsgemeinschaft Meinbrexen unterstützt das Vorhaben. Ein entsprechender Antrag wurden kürzlich zusammen mit den Unterschriftenlisten an der Landesstraße vom Vorsitzenden der Vereingesmeinschaft Meinbrexen, Armin Thies, an den Bürgermeister des Flecken Lauenförde, Werner Tyrasa, übergeben.

Initiatorin Maike Klages merkte an: „Meiner Meinung nach ist es nicht richtig, nur auf den Kraftfahrzeugverkehr Rücksicht zu nehmen. Vielmehr sollte die Sicherheit der Anwohner im Vordergrund stehen.“

Initiatorin sieht Gefahren für Fußgänger und Radfahrer

Auf Höhe der Bushaltestelle in der Ortsmitte komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Radfahrer, schreibt die Vereinsgemeinschaft in einer Pressemitteilung. Sowohl Schulkinder als auch Radfahrer, die auf dem Weserradweg unterwegs sind, müssten diese beengte Wegstrecke nutzen. Zudem gebe es in vielen Bereichen der Durchfahrtsstraße keine Abgrenzung von Straße und Fußweg, sodass es zwischen Fußgängern, Radfahrern und Kraftfahrzeugen immer wieder zu gefährlichen Situationen komme.

Durch den schlechten Zustand der Straße sei auch die Lärmbelästigung in den verganegnen Jahren „enorm gestiegen“ und die Erschütterungen und die damit einhergehenden Schäden hätten entsprechend zugenommen.

Bürgermeister Werner Tyrasa versprach, den Antrag zu unterstützen und an den Gemeinderat und das Landesstraßenbauamt in Hameln weiterzuleiten.