Mina Marinova gewinnt Vorlesewettbewerb der Sekundarschule Beverungen

Die Mädchen hatten zwei „Disziplinen“ zu bewältigen: Zunächst lasen sie einen selbst gewählten, also bekannten Text vor. Anschließend mussten sie einen neuen, unbekannten Text vortragen. Entscheidend für die Bewertung war, inwieweit es den drei Leserinnen gelang, die Texte zum Leben zu erwecken, ihr Publikum zu erreichen und für das vorgestellte Buch sowie für den Fremdtext zu interessieren.

Nachdem alle Teilnehmerinnen ihre Texte vorgetragen hatten, zog sich die Jury, bestehend aus den Deutschlehrerinnen Alexandra Villmer, Julia Morscheck Jana Hardering und Viktoria Haneke, zur Beratung zurück und gab kurz darauf ihre Entscheidung bekannt: Die Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs ist Mina Marinova.

Deutschlehrerinnen in der Jury

Ihr sei es am besten gelungen, mit ihrer sicheren und flüssigen Lesetechnik sowie der deutlichen und gut verständlichen Aussprache das Gelesene sinnvoll zu betonten. „Dabei konnte sie sich gut in das Geschehen hineinversetzen und die Geschichte für das Publikum lebendig werden lassen“, so die Jury.

Als Anerkennung für ihre Leistungen bekamen die Klassensiegerinnen jeweils eine Urkunde sowie einen Gutschein von der Buchhandlung Lesbar in Beverungen. Die Buchhandlung Lesbar unterstützte den Vorlesewettbewerb auch finanziell.