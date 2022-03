Missbrauchsvorwurf: Beverunger wird freigesprochen

Es ist ein Prozess um einen erschreckenden Vorwurf: Ein Mann soll seine eigene minderjährige Tochter vergewaltigt haben, um sie zu bestrafen. Vier Verhandlungstage hat es gebraucht, bis die Jugendkammer des Landgerichts Paderborn alle Beweismöglichkeiten ausgeschöpft hat – und am Ende doch noch so viele Zweifel überwiegen, dass der Angeklagte freigesprochen wird.

Der 51-jährige Beverunger sollte im Jahr 2016 seine eigene Tochter, die damals elf Jahre alt war, sexuell schwer missbraucht haben – dafür stand er, wie berichtet, seit Beginn des Monats in Paderborn vor der 5. großen Jugendkammer. Am vierten Prozesstag blieb der Kammer lediglich noch, eine Sachverständige zur Frage der Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers zu hören. Diese sei bei dem jetzt 17 Jahre alten Mädchen gegeben, fand die Sachverständige: Es habe den Vorfall im Wesentlichen übereinstimmend geschildert, die Wahrscheinlichkeit, dass die Tat so passiert sei, sei hoch. Dennoch räumte die Sachverständige ein, dass es ein paar Ungenauigkeiten gebe, die jedoch nicht schwerwiegend genug seien, um die Aussage in Zweifel zu ziehen. Etwa die unterschiedlichen Versionen des Tathergangs in Bezug auf ein Messer, mit dem sich das Kind aus Furcht vor Schlägen des Vaters, bewaffnet haben wollte und damit den Zorn des Vaters erst herausgefordert haben sollte.