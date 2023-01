Motorradclub spendet für Tierheim in Bad Karlshafen

Futter und weitere Sachspenden in Höhe von 2000 Euro übergeben

Bad Karlshafen/Trendelburg

Der „MC Arapaho“ und die „Support Crew Arapaho“ haben sich für das Tierwohl eingesetzt. Die Biker, die ihr Clubhaus in Trendelburg-Langenthal haben, sammelten dieses Jahr zur Weihnachtszeit Futter und Sachspenden in Höhe von etwa 2000 Euro für das Tierheim in Bad Karlshafen.