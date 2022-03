Der Schulhof in Würgassen füllte sich schnell mit spendenwilligen Menschen.

„Geld zu sammeln, um Nahrungsmittel und alles was gebraucht wird, beschaffen zu können, das war die Überlegung“, so Cooper. Sie wusste: Kaffee und Kuchen, gepaart mit Blasmusik – das ist in Würgassen immer eine sichere Bank. Der Vorstand des Musikvereins sei sofort begeistert und die Kuchenspenden seien sehr schnell beisammen gewesen.

Feuerwehr und Kfd helfen

Dazu meldeten sich Feuerwehr und Kfd Würgassen, um den Getränke- und Kuchenverkauf zu unterstützen sowie die Mountainbike-Crew, die beim Auf- und Abbau half. Kurzfristig wurden die Dorfbewohner auf den Schulhof eingeladen und etwa 250 Gäste kamen bei bestem Wetter zusammen, um es sich für den guten Zweck bei Kaffee und mehr als 30 Kuchensorten und musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein-Spielmannszug Würgassen gut gehen zu lassen.

„Dabei wurde in den meisten Fällen auf das Wechselgeld verzichtet und oft noch eine Spende obendrauf gegeben“, berichtet Marina Cooper. Die Würgasser freuten sich auch sehr über die Abordnung des Schüttenhoffs aus Lauenförde, die mit ihrem Besuch die Aktion spontan unterstützen wollte.

Volksmusikerbund stellt Noten bereit

Kurze Zeit wurde es aber still auf dem Schulhof, denn der Vorsitzende des Musikvereins Andreas Cooper kündigte zu Ehren der geflüchteten, gefallenen und für die Freiheit kämpfenden Ukrainer die Ukrainische Nationalhymne an, die der Musikverein extra eingeübt hatte. Der Volksmusikerbund NRW hatte die Noten dafür zur Verfügung gestellt und es sollten möglichst viele Musikkapellen am Sonntagnachmittag diese Hymne erklingen lassen. Dazu hatte Marianne Schlaht die Würgasser Fahne etwas umgestaltet und die ukrainische Fahne mit Friedenstaube auf der Ortsfahne angebracht.

Sportverein spendet Einnahmen aus Fußballspiel

Der SSV Würgassen spendete außerdem die Einnahmen aus dem Fußballspiel dieses Tages gegen die SG SG Borgholz in Höhe von 200 Euro. Insgesamt konnte die stolze Summe von 3.628 Euro an die Flüchtlingshilfe Kreis Höxter, Johanniter Beverungen, als Teil der Aktion „Deutschland hilft“ sowie an das Projekt der Samtgemeinde Boffzen „Rittergut Meinbrexen“ übergeben werden, wo bereits Flüchtlinge aus der Ukraine einquartiert sind.

„Der Gewinner war aber auch die Dorfgemeinschaft Würgassen“, sagt Marina Cooper, denn: „Wir haben nach langer Coronazeit den Sinn für Gemeinschaft und gemeinsames Anpacken nicht verlernt.“