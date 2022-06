Neues Leben für alte Handys

Beverungen

Mehr als 100 alte Handys hat die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland jetzt auf der Abfallentsorgungsanlage in Wehrden übergeben. Viele alte Schätzchen, die auf den Feierabendmärkten in der Region gesammelt wurden, können so der Wiederverwendung oder dem Recycling zugeführt werden.