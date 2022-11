Nikolaus besucht Adventsmarkt in Blankenau

Blankenau startet wieder durch. Am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, findet der 14. Adventsmarkt in Blankenau statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause warten alle Freunde des Blankenauer Adventmarktes sehnsüchtig auf die wunderschöne Veranstaltung in der Dorfstraße vor der Kirche. Geöffnet ist am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Der große Tannenbaum mit seinen hellen Lichtern und schönen Kugeln strahlt am ersten Adventswochenende für alle Besucher zum Auftakt in eine schöne und besinnliche Adventszeit.

Süße Überraschungen

Vor allem die Kinder wird der Tannenbaum wieder in seinen Bann ziehen, denn dort steht wieder der Schlitten vom Nikolaus. Der verteilt an beiden Tagen gegen 16 Uhr süße Überraschungen an die Kinder, während die Eltern und Großeltern dann schöne Erinnerungsbilder machen können.

Beschauliches Hüttendorf

Das beschauliche Hüttendorf mit seinen schönen Lichtern und den Ausstellern bietet für jeden Geschmack etwas: Deko, Honig, Schmuck, Patchwork, Vogelhäuser, Windmühlen, Handarbeiten, Lampenschirme, Adventsgestecke und Wildspezialitäten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Duft von frischen Waffeln, Plätzchen, Fischdelikatessen, Pilzen aus der Pfanne und leckerem aus der Grillbude locken neben dem Glühwein und dem Kinderpunsch zum Verweilen bei netten Gesprächen auf dem Markt. Die kleinen Gäste können kostenfrei auf dem kleinen Karussell ihre Runden drehen.

Verzaubern lassen können sich die Kinder am Samstag um 15 Uhr von Wernando Putschino. Castellos Puppentheater bringt am Sonntag mit seinen Aufführungen um 15 und um 17 Uhr die Kinderaugen zum Leuchten. Außerdem begeistert am Sonntag der Gospelchor „be voices“ in der St. Joseph-Kirche um 16.30 Uhr mit seinen Gesangskünsten.