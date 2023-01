Peter Siebert zeigt den Lauenfördern Lauenförde

Als Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Lauenförde beschäftigt er sich schon lange mit der Geschichte des Ortes und hat bereits an der Erstellung mehrerer Bücher mitgewirkt. Nun kamen die Schützen in den Genuss, an seinem profunden Wissen teilzuhaben.

Vom Ausgangspunkt Schützenhaus ging es vorbei am Judenfriedhof und die Bahnhofstraße entlang. Hier erinnerte Siebert an die vielen Handwerkerhäuser und Geschäftsfamilien des Ortes. Weiter ging es vorbei an alter Schule, Post und Kirche bis in die Lange Straße. Hier steht unter anderem das erste Haus der Familie Löwenherz, aber auch viele Bauernhäuser, die an die große landwirtschaftliche Tradition des Ortes erinnern. Im Übergang zur Unterstraße gab es ein kleines jüdisches Zentrum mit einer Zigarrenfabrik. Zurück ging es dann über die Hasenstraße, vorbei am Bürger- und Kulturzentrum zum evangelischen Gemeindehaus, wo ein kleiner Glühweinstopp eingelegt wurde, um dann an der Villa Löwenherz noch einmal die Verdienste dieser Familie für den Ort zu würdigen.

Der Abend klang bei einem leckeren Abendessen dann im Schützenhaus aus.