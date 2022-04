Protestmarsch gegen Lagerpläne in Würgassen

Durch die Entscheidung der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), direkt im Tourismus- und Erholungsgebiet Weserbergland Deutschlands erstes Bereitstellungslager für ein Atommüllendlager zu errichten, dürfte die ohnehin schon strukturschwache Region über mehrere Jahrzehnte nachhaltig geschädigt werden, befürchtet Wilhelm. Denn mehrere dieser Strecken, die zum Teil als beliebteste Radwege Deutschlands ausgezeichnet seien, würden künftig ein Schicksal teilen: „Streckenabschnitte, sogar ganze Tagestouren, verlaufen entlang der Atommüllroute, welche nach dem Willen der BGZ in Kürze an der Weser entstehen soll“, so Wilhelm.

Beeinträchtigungen schon nächstes Jahr

Komme das Atommüll-Lager in Würgassen, würden über die nächsten 30 Jahre hinweg ganztägig radioaktive Stoffe in unmittelbarer Nähe, oftmals parallel zum Radwegnetz, auf Straße und Schiene an- und abtransportiert werden. Insbesondere die Städte Hann. Münden, Bad Karlshafen und Höxter, die Klöster entlang der Weser, das UNESCO Weltkulturerbe Corvey sowie die vielen umliegenden kleinen Ortschaften mit ihren touristischen Attraktionen müssten mit negativen Auswirkungen rechnen, beschreibt der BI-Vorsitzende. „Dabei würden sich die Beeinträchtigungen nicht erst zum Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme des Atommüll-Lagers ab 2027 bemerkbar machen“, sagt Wilhelm. Einen Vorgeschmack auf das Atommüll-Szenario, welches der Touristikregion bevorstehe, könnte sich bereits nächstes Jahr offenbaren.

Tausende Kubikmeter Beton

Sollten die Planungen der BGZ genehmigt werden, würde mit dem Bau des Atommüll-Lagers zügig begonnen. Dabei überträfen dessen Ausmaße mit 325 Meter Länge, 125 Meter Breite und mehr als 16 Meter Höhe sämtliche vorhandenen Bauwerke in der Region um ein Vielfaches. „Der Betonbedarf der gesamten Halle dürfte weit mehr als 100.000 Kubikmeter betragen“, vermutet Wilhelm. Da der Baugrund nicht die notwendige Tragfähigkeit aufweise, müsse die Halle zudem über eine Vielzahl von tief reichenden Betonpfeilern gegründet werden, um die notwendige Stabilität zu ermöglichen. Auch hierfür müssten mehrere tausend Kubikmeter Beton angefahren werden. Wenn man bedenke, dass ein normaler Betonmischer etwa sieben Kubikmeter Material transportiere, ahne man, wie viele tausende zusätzliche Transporte die Region bereits in der Bauphase erleiden werde. Um die Sicherheit gegen Hochwasser herzustellen, müsse außerdem ein Großteil des Geländes um mehr als einen Meter aufgeschüttet werden, was nochmals mehrere zehntausend Kubikmeter Baumaterial erfordern werde. Das bedeute abermals eine Vielzahl von Schwerlasttransporten.

Weder Straßen noch Schienen sind geeignet

„All das wird negative Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bewohner und die Attraktivität der Region für Touristen haben“, ist Dirk Wilhelm sicher. „Auch nach der Bauphase dürfte sich daran kaum etwas ändern“, sagt er. Komme das Atommüll-Lager in Würgassen, würden in den nächsten 30 Jahren tausende von Tonnen strahlenden Gefahrguts mittels Diesellok und Lkw durch die gesamte Region transportiert werden. In großen Teilen sei weder das Straßen- noch das Schienennetz für ein derartig anspruchsvolles logistisches Unterfangen ausgelegt. Oftmals würden die Transporte durch etliche Ortschaften und in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung und Einkaufsstraßen rollen. Die gegenwärtige Infrastruktur ermögliche dabei keine sinnvollen Alternativrouten. „Auch an den Bahnhöfen dürften sich Schüler, Pendler und Touristen künftig die einspurige Bahntrasse mit tausenden von Tonnen strahlenden Gefahrguts aus ganz Deutschland teilen.“

Die BGZ beteuere, man könne keine Beeinträchtigung des Tourismus an den bestehenden Zwischenlagern feststellen. „Dies ist wenig verwunderlich“, sagt Wilhelm, „finden sich dort oftmals lediglich ruhende Lasten, die öffentlich kaum wahrgenommen werden. Ständige An- und Abtransporte, allesamt unübersehbar als Gefahrguttransporte radioaktiver Stoffe gekennzeichnet, wie beim in Würgassen geplanten ‚Logistikzentrum‘, finden dort nicht statt.“ Ganz anders werde es im Weserbergland zugehen. „Wer kann schon neben lärmenden Atommülltransporten die Landschaft genießen oder möchte sein Eis direkt neben einem radioaktiv strahlenden Transportcontainer verzehren?“, gibt Wilhelm zu bedenken.

Protestmarsch „Laut gegen‘s Lok“

Der Protestmarsch unter dem Motto „Laut gegen‘s Lok“ startet am Samstag, 23. April, um 13 Uhr auf dem Löwenherzplatz in Lauenförde. Nach einer kurzen Willkommensansprache marschieren die Teilnehmer nach Beverungen, wo am Sportplatz Hakel die Abschlusskundgebung geplant ist. Als Gastredner konnten unter anderem Bürgermeister Hubertus Grimm, der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase und sein Kollege Robin Wagener von den Grünen gewonnen werden. Anschließend wird die Band „Die Kellergeister“ mit Songs der Toten Hosen und weiteren „Hymnen des Punkrock“ für Stimmung sorgen. „Wir alle möchten gemeinsam den erfolgreichen Kampf gegen das unsägliche Vorhaben der BGZ in Würgassen fortsetzen und für eine optimale Lösung der Entsorgung der Atomabfälle einstehen. Entschieden ist noch nichts. Wir haben also alle Chancen“, heißt es in dem Aufruf.