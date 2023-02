Prunksitzung des Carnevalsvereins Weserbrücke Beverungen

Beverungen

Die Gesichter strahlen, Kostüme und Uniformen leuchten in allen Farben des Regenbogens, es wird gefeiert, geschunkelt und gelacht – endlich wieder Carneval. Mit „C“, wohlgemerkt, das ist wichtig beim Beverunger und Lauenförder „CarnevalsVereinWeserBrücke “. Mit der Prunksitzung am Samstagabend hat die diesjährige Session an der Weser Fahrt aufgenommen.

Von Iris Spieker-Siebrecht