Publikum ist nach Beverungen zurück gekehrt

„Das ist eine sehr erfreuliche Resonanz, die uns als Veranstalter wirklich glücklich macht, zumal auch knapp 100 Besucher aus dem freien Verkauf dabei sind, was zeigt, dass wir auch mit der Programmgestaltung richtig gelegen haben“, erklärt der Kulturgemeinschaftsvorsitzende Andreas Knoblauch-Flach.

In Beverungen zu Gast war am vergangenen Dienstag die Burghofbühne aus Dinslaken mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Lebens der Stilikone Frida Kahlo. Viele denken beim Stichwort Frida Kahlo an den Kinofilm mit Salma Hayek. Das ist nun auch schon wieder 20 Jahre her. „Meine Eltern stammen zwar aus Mexiko, aber ich habe nie erfahren, dass Frida Kahlo in besonderer Weise in Mexiko gefeiert würde, ich wusste, dass sie eine Malerin war und mit dem Kommunismus zu tun hatte. Zum Glück gab es den Film, letztens irgendwann im Fernsehen, sonst hätte ich heute wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden“, sagte eine Besucherin.

Eigenwillige Inszenierung

Aber gerade das machte die Inszenierung aus. Die Burghofbühne hatte erst gar nicht versucht, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner eine Künstlerinnenbiografie zu erzählen, sondern hatte vielmehr das gesamte sechsköpfige Bühnenensemble eingeladen, sich an einer gemeinsamen Reflektion der Figur der Frida Kahlo zu beteiligen.

Bei dieser Inszenierung wurde auch nicht ein fremder Texte adaptiert, sondern Regisseurin Maja Delinic und Kostüm- und Bühnenbildnerin Janin Lang haben das Stück gemeinsam erarbeitet und man hatte das Gefühl, dass es sich hier um ein ganz originäres Stück Theaterkultur gehandelt hat, das sich an keiner anderen Stelle wiederholen lässt, weil es ganz auf dieses Ensemble zugeschnitten schien.

Ungewöhnliche Theaterkost

Mit ungewöhnlicher Theaterkost geht es auch weiter im diesjährigen Abo-Programm. Die aus Königswinter stammende und in Hamburg lebende Schauspielerin und Autorin Gilla Cremer ist bekannt für ihre ganz eigenen Interpretationen. Für ihre aktuelle Produktion hat sich Gilla Cremer den Spiegel-Bestseller „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky vorgenommen. Der Roman erzählt von einer Jugendzeit in der ländlichen Provinz des Westerwaldes. Der Stoff wurde übrigens auch verfilmt und kommt im Januar ins Kino. In Beverungen ist die Geschichte aber schon vorher, am Mittwoch, 2. November, um 20 Uhr in der Stadthalle auf der Bühne zu sehen.

Erich-Kästner-Abend am 2. Oktober

Bereits am Sonntag, 2. Oktober, 20 Uhr, gibt es unter dem Titel „Herzleid los“ einen Erich-Kästner-Abend mit dem bekannten TV-Schauspieler Ulrich Gebauer. Karten gibt es über die Homepage (kulturgemeinschaft-beverungen.de) und im Kulturbüro in Beverungen, Telefon 0 52 73 / 39 22 23.