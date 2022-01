Beverungen-Amelunxen

Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstagnachmittag um 15.06 Uhr eine Panzerabwehrmine aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt. Die T42 war an einer Scheune am Löhneweg in Amelunxen bei Räum- und Baggerarbeiten von Landwirt Reinhard Schlüter entdeckt worden.

Von Michael Robrecht