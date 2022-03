Regionalität ist auch Lebensqualität

Regional und lokal einkaufen – das ist wieder möglich beim dritten Feierabendmarkt in Beverungen am Freitag, 8. April.

Der Wochenmarkt, der regelmäßig freitags den Kellerplatz belebt, wird dann räumlich ausgeweitet in den oberen Teil der Weserstraße und auf teilnehmende Einzelhändler sowie zeitlich bis 20 Uhr. „Regional und lokal einkaufen bis in die Abendstunden“ ist das Motto.

Schwerpunkt liegt auf Lebensmitteln

Etwa 30 Verkaufs- und Informationsstände erwarten laut Projektmanagerin Verna Hoppe die Besucher. „Der Schwerpunkt liegt natürlich auf regionalen Lebensmitteln“, sagt sie. Eigene Behälter und Taschen für den Einkauf seien im Sinne der Nachhaltigkeit mitzubringen. Zu den kulinarischen Leckereien zählen laut Hoppe unter anderem Schnitzer-Backwaren der Bäckerei Rode, Hotdogs des Betriebs Heimatgenuss, Burger und Pommes von Camp Cuisine, Wildspezialitäten vom Gut Amelunxen sowie Pellkartoffeln mit Speisequark vom Biohof Krieger aus Herstelle. Für den Getränkestand zeichnet erneut der Carnevalsverein Weserbrücke verantwortlich. Außerdem liegen Rezeptkarten zum Mitnehmen aus. „Die Zutaten für ein lokales Hauptgericht und eine Nachspeise können zum Großteil direkt auf dem Markt eingekauft werden“, so Verena Hoppe.

Kunsthandwerk und Livemusik

Neben den Lebensmittelanbietern werden auch ausgewählte Kunsthandwerker vor Ort sein, die ihre Produkte in der Region herstellen. So auch Imke Wille aus Würgassen, die in ihrer kleinen Manufaktur „Jonkä“ unter anderem Schmuck aus Wesermuscheln fertigt. Vor Carolas Café bieten Lissy Glänzer (Gesang) und Alexander Glas (Gitarre) von 17 bis 19 Uhr Livemusik. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben, die KJG ist mit einem Bücherflohmarkt vor Ort und der Kinderschutzbund sammelt auf seinem Flohmarkt Spenden für ukrainische Kinder. Um 19 Uhr ist eine Verlosung von Einkaufsgutscheinen im Gesamtwert von 250 Euro geplant.

Die Bürgerinitiativen Lebenswertes Bördeland und Diemeltal sowie Atomfreies Dreiländereck sind ebenso mit Infoständen vertreten wie der Kreis Höxter und Verbraucherzentrale NRW und die Landesgartenschau Höxter. Hier können Dauerkarten für die Veranstaltung 2023 erworben werden.

Dauerkartenverkauf für die Landesgartenschau Höxter

„Wir haben auch wieder Sammelstellen im Einzelhandel eingerichtet“, berichtet Verena Hoppe. So können alte Handys bei Schöngeküsst abgegeben werden, Flaschenkorken im Bioladen Ringelblume, Briefmarken im City Kauf, gut erhaltene Brillen bei Loepp Optic, leere Batterien im Rewe und Stifte in der Buchhandlung Lesbar. Auf dem Feierabendmarkt direkt kann altes Spielzeug am Stand von Toys Company abgegeben w erden, leere Honiggläser des deutschen Imkerbundes bei Martin Flore und gut erhaltene Bücher bei der KJG oder im Bücherschrank. Einige Einzelhändler werden ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr verlängern und besondere Rabatte und Aktionen anbieten. Außerdem beginnt am 8. April der Verkauf der Samenmischung „Beverunger Blütentraum“.

Straßensperrung und Halteverbot

Der obere Teil der Weserstraße wird am Veranstaltungstag von 12 bis 22 Uhr gesperrt sein, ein Halteverbot gilt bereits ab 8 Uhr.

Der dritte Feierabendmarkt in Beverungen ist zudem auch der letzte im Rahmen des Leader-Projektes „Kulturland isst“. Beverungen Marketing will die Veranstaltung aber in Eigenregie weiterführen. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt Günter Schumacher von der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland. Die Feierabendmärkte – begonnen 2018 in Warburg – hätten sich toll entwickelt. So sei Bad Driburg zum ersten Mal dabei.

Hier die Termine. Die Märkte in Beverungen beginnen um 14 Uhr, alle anderen um 16 Uhr.