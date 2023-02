Rosenmontag mitten in Beverungen

Susanne die Kassierende wird auf der Sparkassen-Bühne gegen Bonbons ausgewogen. Anschließend wird die Blau-Weiße-Garde ihre besten Listen anwenden, um den Rathausschlüssel zu erobern und die närrische Macht über Beverungen zu ergreifen.

Umrahmt wird der gesamte Tag von einem Jahrmarkt auf dem Rathausplatz. Von 10 bis 17 Uhr gibt es hier ein vielfältiges Angebot aus Getränken, Speisen, einem Kinderkarussell und diversen anderen Aktionen.

Start ist um 14.11 Uhr in Lauenförde

Um 14.11 Uhr startet dann der große Rosenmontagsumzug in der Meintestraße in Lauenförde. Begleitet von den Prinzenpaaren des CVWB schlängelt sich der Umzug zunächst wie gewohnt durch Lauenförde und wird vor dem Bürger- und Kulturzentrum kommentiert.

Emily Buxton moderiert Umzug

In Beverungen ist die Route etwas geändert, wurde aber bereits am Rosenmontag 2020 erprobt. Zum Ende des Umzuges wird dieser von der Langen Straße auf Höhe der Volksbank in die Weserstraße einbiegen und am Rathaus die Bühne passieren. Die Teilnehmer werden durch die Senatoren begrüßt und auch hier wird der Umzug durch Sitzungspräsidentin Emily Buxton moderiert. Für musikalische Unterhaltung sorgen DJ Toto und DJ Alex B. Sobald die letzten Teilnehmer des Umzuges am Kellerplatz vorbeigezogen sind, wird die musikalische Begleitung in die Stadthalle verlegt.

Dank an alle Narren

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht für die Jecken des CVWB mit dem Umzug am Rosenmontag eine phänomenale Session zu Ende. Nach der langen Karnevals-Pause wurde in Beverungen und Lauenförde wieder viel gelacht, geschunkelt und gefeiert. Der CVWB bedankt sich im Namen aller Vereinsmitglieder und der Prinzenpaare bei allen Umzugsteilnehmern und Gruppen, Zuschauerinnen und Zuschauern, Sponsoren, befreundeten Vereinen und allen übrigen Jecken im Dreiländereck, die den Weg nach Beverungen gefunden haben.