Sackgasse in Beverungen könnte der Ausweg sein

Beverungen

Ausgerechnet eine Sackgasse könnte der Ausweg sein in der Diskussion um eine Verkehrsberuhigung in der Weserstraße. Ein entsprechender Vorschlag aus einer Anliegerversammlung am Donnerstagabend soll jetzt mit dem Kreis Höxter als zuständige Genehmigungsbehörde besprochen werden. Die Ergebnisse will das Beverunger Ordnungsamt dann am Mittwoch, 27. April, im Bezirksausschuss vorstellen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Hotel Kuhn.

Von Alexandra Rüther