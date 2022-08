Sanierungskosten nach Feuer am Gymnasium Beverungen verdoppeln sich

Beverungen

Nach der Brandstiftung am Weserufer in Beverungen vor etwa anderthalb Monaten sind nun zwei Tatverdächtige ermittelt worden. „Aufgrund der Videoüberwachung, die wir kurz vorher in dem Bereich installiert hatten, konnten zwei 16-jährige Jugendliche identifiziert werden“, sagte Bürgermeister Hubertus Grimm am Donnerstag in der Ratssitzung.

Von Alexandra Rüther