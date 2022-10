Nach Wildschwein-Frischling in Rinderherde: Schäfchen-Rangelei am Kuh-Euter

Beverungen

„Die Milch macht’s“. Diesen bekannten Werbeslogan kennen offensichtlich auch einige Tierkinder an der Weser. Nachdem Wildschwein-Frischling Frida in Brevörde von einer Kuhherde als Findel-Vierbeiner aufgenommen worden ist und aus dem Fall bundesweit ein Riesen-Medienthema wurde, ist jetzt ein weiterer Beispiel für eine tierische Patchwork-Familie in Wehrden bekannt geworden.

Von Michael Robrecht