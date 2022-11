Schauspielerin Eva Mattes liest in Beverungen

Die Kulturgemeinschaft Beverungen lädt am Freitag, 18. November, zu einer musikalisch-literarischen Hommage an Elena Ferrante und ihren ersten Band der neapolitanischen Saga „Meine geniale Freundin“ (Originaltitel: L’amica geniale) ein. Die bekannte Schauspielerin Eva Mattes übernimmt den Part der Lesung, Etta Scollo sorgt für die musikalischen Einlagen. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr.

Musikalisch-literarische Hommage an Elena Ferrante

Eva Mattes bei einem Auftritt in Espelkamp.

Bereits gekaufte Karten für den Corona-bedingt abgesagten Termin am 19. Januar dieses Jahres behalten ihre Gültigkeit.

Geschichte um eine Freundschaft

Elena Ferrante gelang ein überwältigender Bestseller-Erfolg: Die Geschichte um eine Freundschaft, die im Neapel der 50er Jahre ihren Anfang nimmt und über Jahrzehnte durch Höhen und Tiefen andauert, bis die eine verschwindet und die andere zurückbleibt und zurückblickt. Die Bücher um „Meine geniale Freundin“ sind Weltbestseller, die Menschen rund um den Globus und durch die Generationen berührt haben.

Schauspielerin seit dem zwölften Lebensjahr

Eva Mattes, die seit ihrem zwölften Lebensjahr Schauspielerin ist und für ihre Rollen auf der Bühne und im Fernsehen vielfach ausgezeichnet wurde, liest Auszüge aus dieser einzigartigen Geschichte. 2018 bekam sie einen Sonderpreis zum Deutschen Hörbuchpreis für ihr langjähriges und besonderes Schaffen als Sprecherin.

Etta Scollo begleitet die Lesung mit Eva Mattes musikalisch. Foto: Tobias Dutschke

Die Gitarristin und Sängerin Etta Scollo ist wie Ferrantes Heldinnen Sizilianerin, ihre Musik spiegelt das immer wider in tiefen, berührenden Facetten. Von vielen Kritikern wird sie als „die Stimme Siziliens“ bezeichnet. In ihren musikalischen Programmen entführt sie das Publikum mit ihrem eigenen Stil, der zwischen sizilianischer Tradition, Avantgarde, Jazz und Chanson liegt, in andere Welten.

Besondere Frauen und Frauenfiguren treffen sich in Beverungen zu einem einmaligen und einzigartigen Abend. Karten für die Veranstaltung sind im Kulturbüro im Service Center Beverungen, Weserstraße 16 (Telefon 0 52 73 / 392 223) und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19 Uhr.