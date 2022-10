Schlager statt Gardetanz in der Stadthalle Beverungen

Stefan Stürmer ist Stargast der Mallorca-Party des CVWB am Samstag, 12. November, in der Beverunger Stadthalle.

Im Gepäck hat er seinen Party-Hits „Laura“, „Schon wieder Bock“, „Mallorca. Ich komm’ heim“, „Wir sind Malle“, „Wir sind Mallorca Ultras“, „Malle ist die geilste Galaxie“ und viele mehr. Anschließend besteht die Möglichkeit, Autogramme zu holen und gemeinsam Fotos zu machen.

Specials des Partyabends sind Getränkesäulen und Maßkrüge. Los geht es am Samstag, 12. November, um 21 Uhr in der Stadthalle Beverungen. Während des Abends sorgt DJ Alex B mit den aktuellen Mallorca-Hits der Saison für Feierlaune. Ein Karnevalsprogramm, wie es in den vergangenen Jahren der Mallorca-Party vorgeschaltet war, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben.

Tickets kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Sie sind online erhältlich über OWL Booking oder direkt in der Buchhandlung Lesbar in der Weserstraße 7 in Beverungen kaufen. Wer mitfeiern will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.