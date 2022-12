14 neue Räder für die Grundschule in Dalhausen

Die Arbeit des neuen Vorstandes des Fördervereins der Grundschule Dalhausen hat richtig Fahrt aufgenommen: 14 neue Fahrräder für das Fahrsicherheitstraining und prall gefüllte Spielzeug-Kisten für die Klassenräume sind an Konrektorin Dagmar Schmidt übergeben worden.

Förderverein in der Beverunger Ortschaft freut sich über Unterstützung

Spendenübergabe vor der Grundschule in Beverungen-Dalhausen (hintere Reihe): Stellvertretende Schulleiterin Dagmar Schmidt, Klaus Genau (Garten- und Motorwelt Göbel Borgholz), Förderverein-Beisitzer und Ortsvorsteher Sebastian Rapp, 1. Vorsitzende Semira Klenk, 2. Vorsitzende Michaela Friese sowie das Ehepaar Karl-Josef und Margret Deckker. Gerade die Kinder freuen sich sehr über die Räder für das Sicherheitstraining (vordere Reihe , von links): Carla, Marlin, Henri, Ilaj, Luna und Jette.

Erst seit dem Herbst 2022 ist der neue Vorstand des Dalhäuser Grundschul-Fördervereins im Amt. Doch dank fleißiger Akquise spendenwilliger Unternehmen und großzügiger Bürger, die allen voran die erste Vorsitzende Semira Klenk engagiert betrieb, wurde jetzt bereits ein großes Paket an nützlichen und schönen Dingen an die Kinder und Lehrer am Teilstandort im Korbmacherdorf überreicht. Sechs der hochwertigen Fahrräder im Wert von jeweils 400 Euro spendete das Ehepaar Margret und Karl-Josef Decker, weitere der Lions-Club aus Warburg. Die restlichen Räder konnte der Förderverein – auch dank der Spendenbereitschaft einiger heimischer Betriebe – selbst finanzieren.

Die Anschaffung neuer alters- und größengerechter Räder war mehr als überfällig, denn die alten Drahtesel wurden schon viele lange Jahre für das alljährlich für die Viertklässler stattfindende Verkehrssicherheitstraining verwendet und waren entsprechend abgenutzt. Über mehrere mit allerlei abwechslungsreichen Pausen-Spielzeugen gefüllte Kisten können sich zudem alle Schülerinnen und Schüler in Dalhausen freuen. Auf den Inhalt konnten die Grundschulkinder Einfluss nehmen. Sie wurden im Vorfeld nach ihren Wünschen befragt. Vorab, rechtzeitig zum Start in die vorweihnachtliche Zeit, wurde im langen Gang der Schule bereits ein schöner großer Adventskranz angebracht, den der Förderverein der Schule schenkte, um für die Kinder und ihre Lehrkräfte noch mehr weihnachtliche Stimmung zu schaffen und ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass bald das Weihnachtsfest vor der Tür steht.

Der Förderverein der Grundschule Dalhausen hat einen großen Adventskranz gespendet (von links): Semira Klenk, Michaela Friese und Sebastian Rapp. Foto: Förderverein

Der Förderverein der Grundschule Dalhausen bedankt sich bei den großzügigen Spendern Margret und Karl-Josef Decker, dem Lions-Club Warburg sowie den Betrieben Elektro-Hartmann, Elektro-Otto, Haarbude Dalhausen, Nübel– Dach & Fassade, Wiesmann-Gerüstbau, Beku GmbH, Meschede-Heizsparfreund sowie „Rosenkavalier“ Groll. Der Verein wünscht allen Förderern, den Kindern, Eltern und Lehrern der Schule nach den Feiertagen einen guten Start ins neue Jahr.

Derzeit gehören zum Förderverein rund 150 Mitglieder, „die schnell und unbürokratisch Hilfe leisten“. Der Verein finanziere sich aus den Mitgliedsbeiträgen, Spendensammlungen, Unterstützung durch Sponsoren und Einnahmen bei Schulfesten. „Jede Investition in eine Verbesserung des Schullebens unserer Schule bedeutet gleichzeitig eine Investition in unsere Kinder.“