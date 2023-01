Schulen in Beverungen: Anmeldung im Februar

Im Februar können Kinder, die jetzt die Grundschule besuchen, an den weiterführenden Schulen in Beverungen angemeldet werden. Das gilt auch für Jugendliche, die zur gymnasialen Oberstufe wechseln möchten.

Durch den Wandel von G8 zu G9 gibt es im Schuljahr 2023/24 das erste Jahr der Oberstufe, die Einführungsphase (EF), an Gymnasien im Regelfall nicht. Aus diesem Grunde wurden Bündelungsgymnasien benannt, durch die die entstehenden Lücken im Bildungsgang geschlossen werden sollen. Für den Kreis Höxter ist das Städtische Gymnasium Beverungen zum Bündelungsgymnasium bestimmt worden.

Weil das Gymnasium Beverungen aber schon vor Jahren zum neunjährigen gymnasialen Bildungsgang zurückgekehrt ist, muss hier – anders als an vielen anderen Bündelungsgymnasien des Landes – somit nicht eigens eine Jahrgangsstufe 11 eingerichtet werden. Das Gymnasium Beverungen bietet daher allen Schülerinnen und Schülern aus den 10. Klassen der Realschulen, Sekundarschulen und Gesamtschulen des Kreises Höxter den Übergang in ein etabliertes System mit einem breiten Fächerangebot. Gleiches gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die am Ende des Schuljahres nicht versetzt werden können.

Termine unbedingt telefonisch vereinbaren

Die Anmeldungen am Gymnasium Beverungen sind möglich in der Woche vom 6. bis 10. Februar. Montag und Dienstag von 9 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Auch an der Sekundarschule Beverungen können die Kinder in der Woche vom 6. bis 10. Februar angemeldet werden. Montag von 9 bis 16 Uhr, Dienstag von 9 bis 13 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung bei den Schulen unbedingt erforderlich. Das Gymnasium ist telefonisch unter 05273/5228 oder 5383 zu erreichen und die Sekundarschule hat die Telefonnummer 05273/366140. Die Eltern werden gebeten, sich auf der Homepage der jeweiligen Schule über den genauen Ablauf der Anmeldungen zu informieren oder sich an das Schulsekretariat zu wenden.

Masernimpfschutznachweis ist nötig

Mitzubringen sind folgende Unterlagen: das Halbjahreszeugnis (Zeugnisvergabe ist am 20. Januar), die Schulformempfehlung und den gelben Anmeldeschein der Grundschule (nur bei Anmeldung für die 5. Klasse), die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, gegebenenfalls Sorgerechtsunterlagen sowie der Impfausweis/Masernimpfschutznachweis.