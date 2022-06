Schüler drehen Film über jüdisches Leben in Beverungen

Beverungen

„Juden in Beverungen“ heißt ein Film, den Geschichtsschüler des Beverunger Gymnasiums unter der Leitung von Christoph Reichardt gedreht haben. Mit dem Film und einem Padlet haben sie sich als eine von 25 Schulen in Westfalen an dem neuen Projekt des LWL-Medienzentrums „Jüdisch hier - mediale Spurensuche in Westfalen“ beteiligt.

Von Alexandra Rüther