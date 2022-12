Sektfrühstück für die Senioren in Beverungen

„Seit mein Mann verstorben ist, lebe ich alleine Zuhause. Dadurch war ich oft einsam“, berichtet die 88-jährige Dalhauserin. So wie ihr geht es vielen Gästen, die regelmäßig in die Tagespflege kommen. Häufig verstirbt ein Lebenspartner und lässt den anderen alleine zurück. Auch wenn die Versorgung noch durch das familiäre Umfeld sichergestellt ist, sehnen sich die Hinterbliebenen nach sozialen Kontakten und Unterhaltung. Zudem ist es eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen.

Ursula Huhn kommt an vier Tagen in der Woche nach Beverungen und erhält dann das Rundum-Sorglos-Paket. Als sie in der Jubiläumswoche morgens um 8 Uhr gemeinsam mit den anderen Senioren vom Fahrdienst gebracht wurde, erwartete sie bereits ein Sektfrühstück. „Wir versuchen, das Tagesprogramm immer den Mottos der jeweiligen Jahreszeit anzupassen. Also haben wir auch den ersten Jahrestag ausführlich gefeiert“, so Corinna Borgolte, Teamkoordinatorin der Tagespflege.

Jeden Tag Geburtstag

Gesagt, getan, wurde die Einrichtung festlich geschmückt und alles für den Geburtstag vorbereitet. Neben dem üblichen Programmangebot wie Spaziergänge zur Weser, Singen oder Kegeln gehörte in diesen Tagen auch das Vorbereiten der Geburtstagstorte zum täglichen Ablauf. „Wir haben eine Woche lang gefeiert, damit auch jeder Gast etwas davon hat“, verrät Corinna Borgolte mit einem Schmunzeln. Denn genau wie Ursula Huhn kommen viele der Senioren nur an bestimmten Tagen in die Einrichtung.

Drei Tagespflegen im Kreis Höxter

Neben Höxter und Bökendorf verfügt die KHWE seit der Neueröffnung in Beverungen über drei Tagespflegen im Kreis Höxter. Im vergangenen Jahr hat die KHWE knapp drei Millionen Euro in den Standort Beverungen investiert und dort ein modernes Seniorenzentrum errichtet. Im Erdgeschoss des Neubaus befindet sich die Tagespflege mit Zugang zum Garten und Blick auf die Weser. Im darüber liegenden ersten Stock sind fünf barrierefreie Appartements für das Betreute Wohnen entstanden. Für die Mieter besteht unter anderem die Möglichkeit, Angebote wie Hausmeisterdienste, Wäscheservice oder die der ambulanten Caritas Pflegestation dazu zu buchen. Auch der bereits bestehende Teil des Seniorenhauses St. Johannes Baptist wurde 2021 umfangreich renoviert und modernisiert. Seitdem verfügt die Einrichtung zu 100 Prozent über Einzelzimmer.

Auf die Frage, was Ursula Huhn an der Tagepflege am besten gefällt, kann sie sich zunächst nicht entscheiden. „Mir gefällt einfach alles“, sagt sie und lacht. Dann fällt ihr doch noch etwas ein: „Ich mag die tolle Atmosphäre hier. Alle verstehen sich gut miteinander und unterstützen einander.“ Etwas, dass auch Corinna Borgolte immer wieder erfreut: „Es ist toll, die Dankbarkeit der Gäste und ihrer Angehörigen zu spüren und zu wissen, dass sie immer wieder gerne herkommen.“