Sekundarschule begeht Gedenktag an der Weser und am Rathaus in Beverungen

Zur Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus

Beverungen

41 jüdische Mitbürger aus Beverungen haben in Zeiten des Nationalsozialismus einen gewaltsamen Tod gefunden. Um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, veranstaltet die Sekundarschule in jedem Jahr eine Gedenkfeier.

Von Vera Gerstendorf-Welle und Alexandra Rüther