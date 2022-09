„Selbsthilfe macht stark“ macht Station in Beverungen

Menschen aus Selbsthilfegruppen zeigen Gesicht und berichten, was Selbsthilfe für sie bedeutet. Sie wollen zeigen, wie vielfältig Selbsthilfe ist und Mut machen, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, denn viele Menschen haben Hemmschwellen, Kontakt aufzunehmen.

Selbsthilfe ist vielfältig

Von A wie ADHS bis Z wie Zöliakie. Mittlerweile gibt es kaum noch ein gesundheitliches oder soziales Thema, zu dem es keine Selbsthilfegruppe gibt. Im Kreis Höxter bestehen mehr als 70 Selbsthilfegruppen. Für viele Menschen ist diese Form der Unterstützung zur Bewältigung ihres Alltags unverzichtbar. Zudem ist Selbsthilfe auch und gerade in Zeiten des Internets und sozialer Netzwerke eine attraktive Unterstützungsform bei gesundheitlichen Problemen und in anderen schwierigen Lebenssituationen. „Wie vielfältig die Selbsthilfe ist und dass es sich lohnt, die eigenen Probleme selbst in die Hand zu nehmen, wollen wir mit dieser Ausstellung zeigen“, sagt Gerlinde Dierkes, Sprecherin der Selbsthilfegruppen im Kreis Höxter.

Ausstellung ist bis zum 13. September zu sehen

„Wir freuen uns, diesem wichtigen Thema eine Plattform bieten zu können und hoffen, dass sich viele Menschen hier über die Möglichkeiten der Selbsthilfe informieren werden“, so Steven Fuentes-Santana vom Weser Center. Die Ausstellung ist bis zum 13. September zu sehen.

Weitere Informationen rund um das Thema Selbsthilfe im Kreis Höxter sind beim Selbsthilfe-Büro des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes unter www.selbsthilfe-hoexter oder 05271 69 41 045 erhältlich.