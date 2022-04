Sie leben Schlager seit 50 Jahren

Die legendären Amigos, das sind die Brüder Bernd und Karl-Heinz, gehen als große Künstlerfamilie auf eine Sonder-Tournee in nur 16 ausgesuchte Konzerthallen Deutschlands. Beverungen ist mit dabei.

Die Amigos gastieren in Beverungen

Diw Amigos treten am 23. April in der Stadthalle Beverungen auf.

Mit dabei ist auch Bernds Tochter, die Sängerin Daniela Alfinito. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft gastiert das Trio am Samstag, 23. April, in der Stadthalle Beverungen. Konzertbeginn für den Nachholtermin ist bereits um 18 Uhr. Karten für den ursprünglichen Termin am 17. April 2021 behalten ihre Gültigkeit.

Zwei bodenständige wie auch sympathische Brüder, die ihr Leben der Musik verschrieben haben – Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind seit 50 Jahren die Amigos. Als Schlager-Komponisten und echte Live-Musiker stehen sie für Kontinuität und Ehrlichkeit im schnelllebigen Musikgeschäft. Bei Chartstürmerin Daniela Alfinito werden Romantik und tiefe Gefühle großgeschrieben. Ihr wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt, denn sie ist die Tochter und Nichte des erfolgreichsten Schlager-Duos Europas, den Amigos. Daniela’s Album „Du warst jede Träne wert“ erreichte 2019 auf Anhieb Platz 1 der deutschen Charts.

Die Kulturgemeinschaft weist darauf hin, dass in allen Veranstaltungsräumen durchgängig Maskenpflicht besteht. Tickets gibt es noch im Kulturbüro, Beverungen, Telefon 05273/392223 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 17 Uhr.