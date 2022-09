Sommer in Beverungen so heiß und trocken wie nie

Der meteorologische Sommer (Monate Juni, Juli, August) 2022 stellt in der Nachbetrachtung auch an den Wetterstationen Beverungen (Standort Kläranlage) und Drenke (Standort Wasser-Hochbehälter) in mehrfacher Hinsicht einen Ausnahmesommer dar. An beiden Stationen werden seit mittlerweile mehr als 20 Jahren Wettermesswerte aufgezeichnet, wobei die Station in Drenke gegenüber der Station in Beverungen weitergehender ausgestattet ist.

So heiß und so trocken wie nie präsentiert sich der Sommer auch an den Wetterstationen in Beverungen und Drenke.

Die Station Drenke zeichnet zusätzlich zu den Temperaturen und Niederschlägen unter anderem die tägliche Sonnenscheindauer und die Windstärke auf. Insgesamt schloss sich an den Rekordfrühling 2022 nahtlos ein Rekordsommer an. So wurde schon im August die Anzahl an Sonnenstunden erreicht, die es im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte im ganzen Jahr gab. Der Sommer 2022 ist dabei mit 872,9 Stunden Sonnenscheindauer mit Abstand der sonnenscheinreichste seit Aufzeichnungsbeginn an der Station in Drenke gewesen.

Die hohe Sonnenscheindauer in Verbindung mit anhaltend hohen Temperaturen und Trockenheit sorgte für den begrifflichen Dürresommer 2022. So gab es an der Wetterstation Beverungen gleich zwei neue Hitzerekorde: Am 19. Juli wurde die bisherige Höchsttemperatur vom 38,2 °C zunächst eingestellt, um einen Tag später mit 39,5 °C gleich um 1,3 °C überschritten zu werden. An diesem Tag stellte die gemessene Temperatur auch den höchsten Wert in ganz NRW dar.

Sogenannte Hitzetage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 30°C gab es über den Sommer verteilt 20 Stück. Ein ebenfalls sehr hoher Wert. Wie bereits das Frühjahr, zeigte sich auch der Sommer extrem trocken. So gab es an der Wetterstation Beverungen im Juni nur 28,0; im Juli 37,6 und im August 46,2 Liter Niederschlag pro Quadratmeter (Monatsdurchschnitt sonst ca- 70 l/m²). Dabei gab es am Freitag, 26. August, in Beverungen – hauptsächlich bedingt durch ein einstündiges nächtliches Starkregenereignis – allein 25,9 l/m².

Auch der durch die Trockenheit bedingte zurückgehende Zufluss aus der Edertalsperre sowie der Diemel, hier die Diemeltalsperre bei Heringhausen vor wenigen Tagen, führte mit zum Niedrigwasserstand der Weser. Foto:

In Drenke blieb es dagegen am gleichen Tag komplett trocken. Insgesamt war der Sommer 2022 nach dem Sommer 2018 an beiden Wetterstationen der zweittrockenste seit Aufzeichnungsbeginn. Gänzlich fehlten so genannte Landregen, welche die Natur in diesem Jahr besonders benötigt hätte. Entsprechend zeigte sich der Weserwasserspiegel, welcher nach einer weiteren Reduzierung des Abflusses aus der Edertalsperre auf ein neues Rekord-Niedrigwasserniveau fiel.

Verdorrtes gelbes Gras an der Wetterstation am Wasserhochbehälter in Drenke: Der Sommer 2022 war der sonnenscheinreichste und zweittrockenste seit Aufzeichnungsbeginn im Sommer 1999. Foto:

Dies sah vor 20 Jahren anders aus. Im Juli 2002 gab es ein eher selten auftretendes starkes Wesersommer-Hochwasser, wobei es insbesondere am 17. Juli mit einer Tagesniederschlagsmenge von 91 l/m² extrem ergiebig regnete. Dies ist auch der bisher gemessene Tageshöchstwert seit Aufzeichnungsbeginn an der Station Beverungen. Im gesamten Juli 2002 fielen 177 l/m² Niederschlag – die nach dem September 2001 (189,5 l/m²) zweithöchste bisher erfasste Monatsmenge. Im August 2002 schloss sich nach extremen Regenfällen in den östlichen Bundesländern dann die Jahrhundertflut an der Elbe an.